Maroc: 1er Forum d'affaires Maroc-Nigeria à Agadir

La ville d'Agadir accueillera les 5 et 6 décembre courant, le premier Forum d'affaires Maroc-Nigeria, sous le thème «L'industrie de la pêche, l'aquaculture et l'économie maritime». Il sera organisé par la Fédération marocaine des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP) et l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX), en collaboration avec l'entreprise nigériane Pluriflash.

Prendront part à cet événement économique, des membres du gouvernement marocain, des représentants des Conseils régionaux, des acteurs économiques et des experts marocains et nigérians. Cette première édition vise à renforcer les liens entre les deux pays et particulièrement l'entrepreneuriat dans le secteur de la pêche, de l'aquaculture et des affaires maritimes.

Au Maroc, l'industrie de transformation et de valorisation des produits de la place occupe une importante place dans l'économie marocaine, vu la position géographique du Royaume, avec un littoral qui s'étend sur 3.500 km. Le Maroc assure le traitement d'environ 70% des captures de la pêche côtière et exporte près de 85% de sa production. En 2012, cette industrie a atteint 471.000 T à l'export pour une valeur globale de 13,23 Md de DH.

A cette occasion, le Maroc exposera les différents volets des industries de transformation des produits de mer, à savoir celles de la conserve, de la congélation à terre, du frais, de la transformation des algues, de la farine et de l'huile de poisson.