Maroc: Augmentation de la production oléicole

Près de 2 millions de tonnes produits durant la campagne actuelle

L'oléiculture qui occupe une superficie de plus de 1,07 million d'hectares, a connu une augmentation de la production au titre de la campagne agricole 2018-2019, estimée à près de 2 millions de tonnes, soit une hausse de 28 % par rapport à la campagne précédente, a souligné samedi, à El Attaouia (province de Kelaâ des Sraghna), le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

"Cette augmentation est due aux conditions climatiques favorables notamment en matière de températures et du volume des précipitations et sa répartition dans le temps et dans l'espace ainsi que l'entrée en production des jeunes plantations", a-t-il relevé dans une déclaration à la presse lors de la cérémonie de clôture de la 5ème édition du Salon national de l'olivier (28 novembre-1er décembre), rapporte la MAP.

Et d'ajouter que ces réalisations concrétisent l'impact positif des choix stratégiques adoptés par le Plan Maroc Vert (PMV) pour le développement de la filière oléicole au Maroc, notamment la démarche de contractualisation de l'Etat avec les professionnels du secteur et visant l'intégration de la chaîne de valeur de la filière.

M. Akhannouch, qui était accompagné du wali de la région de Marrakech-Safi, et d'une importante délégation de responsables du ministère, des élus locaux ainsi que des acteurs et opérateurs concernés par le développement de la filière oléicole, a mis l'accent sur l'importance de l'olivier, qui représente 65% de la sole arboricole nationale et constitue la principale filière fruitière cultivée, et une source importante d'emplois procurant plus de 51 millions de journées de travail par an, l'équivalent de 380.000 emplois permanents, dont la participation des femmes représente 20 %.

Cette filière contribue aussi à l'équilibre de la balance commerciale en assurant une entrée de devises équivalente à 1,8 milliard DH/an.

"Cette filière a un avenir très prometteur", a-t-il dit, appelant les agriculteurs à accorder davantage d'attention à l'exportation de l'huile d'olive.

Le responsable marocain a, par ailleurs, indiqué qu'au niveau de la région Marrakech-Safi, l'olivier constitue la principale filière arboricole avec une superficie de 223.600 ha, soit 20 % de la superficie oléicole nationale et 24 % de la production nationale en olives.

A rappeler que la région Marrakech-Safi enregistre une production record d'olivier pour cette campagne, estimée à 487.000 tonnes, soit environ 24% de la production nationale enregistrant ainsi une augmentation de 167 % comparée à une production de 182.000 tonnes en 2008.

Cette performance est le couronnement du programme de développement de cette filière mis en place au niveau de la région depuis 2009 dans le cadre du PMV.

En effet, 55 projets ont été lancés depuis 2009, dont 30 projets pilier I et 25 projets d'agriculture solidaire pilier II. Ces projets ont boosté l'investissement au niveau de la filière pour atteindre 2,4 milliards de DH dont 1,4 milliard de DH à travers les projets pilier I et 1,03 milliard de DH dans le cadre des projets pilier II.

Le déploiement de ces projets a permis une extension de la superficie oléicole régionale de plus de 50.000 ha, soit 150 % de l'objectif tracé à l'horizon 2020. L'aval de la filière a bénéficié également d'importants investissements mobilisés dans le cadre du Plan agricole régional (PAR) à travers la mise en place d'une importante infrastructure de valorisation des olives (503 unités de trituration des olives et 23 conserveries).

Organisée sous le thème "Consommation des produits de qualité, levier pour le développement de la filière oléicole", la 5ème édition du Salon national de l'olivier a pour objectif d'offrir une plateforme de débats et d'échanges autour de la filière oléicole pour en définir les enjeux, exploiter les potentialités et les meilleures pratiques et anticiper les défis futurs.

Organisée sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, par l'Association du Salon national de l'olivier et la Fédération interprofessionnelle marocaine de l'olive, en partenariat avec le Conseil régional de Marrakech-Safi, la province de Kelaâ des Sraghna et le Conseil communal d'El Attaouia, cette manifestation vise aussi à présenter les potentialités oléicoles régionales et nationales, développer des relations partenariales entre les différents opérateurs, promouvoir les échanges commerciaux et assurer le transfert des technologies de la production et de la transformation oléicole.

S'étendant sur 3 ha, dont une superficie couverte de 4.500 m2, ce salon connaît la participation de quelque 80 exposants représentant différents opérateurs du secteur et s'attend à plus de 10.000 visiteurs.

Au programme de ce salon figurent des séminaires qui abordent des thèmes ayant trait à la production, la valorisation et la commercialisation des productions, des ateliers de formation au profit des agriculteurs, un espace de conseil agricole, des ateliers de dégustation des huiles d'olive et olives de table, outre une cérémonie de remise de prix de performance aux 10 meilleures exploitations.