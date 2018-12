Cote d'Ivoire: Nomination - Eugène Zadi, directeur de la communication du groupe Eranove

A Abidjan, son nom rime avec sérieux, discrétion et efficacité. La nomination d'Eugène Zadi à la tête de la Direction de communication non plus de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) mais du groupe Eranove est officielle et ne surprend personne.

C'est une promotion. Anciennement directeur général adjoint (Dga) de la Cie puis directeur général délégué de GS2E (Groupement des Services d'Eau et d'Electricité), en charge des fonctions marketing et communication de la Cie et de la Sodeci pendant des décennies, Eugène Zadi quitte son poste pour rejoindre le groupe Eranove où il est hiérarchiquement rattaché au directeur général à Abidjan.

Ce groupe, véritable plateforme industrielle panafricaine dans la gestion des services publics et la production d'eau et d'électricité, vise à devenir un groupe industriel qui entend également assurer la production indépendante d'électricité et d'eau potable.

Son expertise reconnue au prix Ascom ou aux journées nationales de la communication et du marketing et lors de maintes manifestations, font de M. Eugène Zadi un grand professionnel dans son domaine de compétence et de management. Il allie à la fois des qualités de technicité (son savoir-faire), et de management par sa conduite des équipes.

A cela, il faut ajouter ses grandes qualités humaines que ses anciens collaborateurs reconnaissent avec empressement. Gage qu'il apportera une aide appréciable au groupe Eranove qui ambitionne d'offrir des solutions innovantes sur mesure pour l'Afrique afin d'assurer l'accessibilité à des services d'eau et d'électricité à un plus grand nombre de pays africains.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Zadi va développer la communication interne entre Eranove et les filiales, et renforcer la communication institutionnelle et l'image de ce grand groupe pour soutenir son développement panafricain.

Pour rappel, Eranove à un ancrage d'un demi-siècle environ avec l'Afrique dans une dizaine de pays (Madagascar, Gabon, Mali, Sénégal, Togo, Rd Congo, Côte d'Ivoire... ) avec plus de 9000 collaborateurs à la tâche pour annihiler les maux: un Africain sur deux n'a pas accès à l'électricité.