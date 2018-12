Sénégal: Baisse de l'activité des industries meunières au troisième trimestre de 2018

La dernière publication « Note de Conjoncture : Troisième trimestre 2018 » de la Direction de Prévision et des études économiques(Dpee) renseigne qu'en rythme trimestriel, la branche des industries meunières s'est repliée de 13,4%, au troisième trimestre 2018.

Selon la Dpee, cette situation est essentiellement imputable à la baisse de la demande de farine de blé durant la période hivernale, à la réduction du prix du sac de farine (de 16 000 FCFA à 14 000 FCFA) et au recul de la production d'aliment de volaille. Pour sa part, la fabrication d'aliment de bétail a progressé de 51,9% sur la période, en liaison avec la célébration de la fête religieuse musulmane de l'Aid El Kabir (Tabaski).

En glissement annuel, des replis respectifs de 5,9% et 7,9% de l'activité meunière sont enregistrés au troisième trimestre et en cumul sur les trois premiers trimestres de 2018. Sur cette dernière période, les contreperformances de la branche sont imputables aux productions de farine de blé (- 11%) et d'aliment de volaille (-15,6%). Elles ont été, toutefois, atténuées par la fabrication d'aliment de bétail (+20,4%).

Au total, souligne la Dpee , les industries meunières continuent de souffrir de la faiblesse des prix intérieurs, de la concurrence des importations de farine et pâtes alimentaires en provenance principalement de la Turquie et de l'Egypte et des difficultés de recouvrement des créances dans un contexte marqué par la recrudescence des chèques impayés. Par ailleurs, l'installation de plusieurs minoteries dans les pays de la sous-région et les difficultés d'accès à certains marchés (particulièrement en Guinée) ont considérablement freiné les possibilités de ventes à l'étranger.