Sénégal: Le PARERBA, qui contribue à la promotion du capital humain, est bien en phase avec le PSE

Le Projet d'appui à la réduction de l'émigration rurale dans le Bassin arachidier (PARERBA) est bien en phase avec le Plan Sénégal émergence (PSE) en ce sens qu'il participe "efficacement" à la promotion du capital humain, a fait remarquer vendredi, l'adjoint au préfet du département de Mbour (ouest), Alseyni Bangoura.

"Le PARERBA est bien en phase avec le PSE, puisqu'il est articulé essentiellement sur la jeunesse, alors que l'essentiel des politiques de l'Etat du Sénégal, orientée vers la territorialisation des politiques publiques, tournent autour de cette couche importante dans notre société", a notamment dit M. Bangoura qui présidait la cérémonie officielle de la caravane "Tekki Tours" initiée par l'Agence belge de développement (ENABEL).

Financé par l'Union européenne, le PARERBA, d'un coût de 18 millions d'euros, est un programme de développement mis en œuvre par ENABEL qui a initié cette caravane pour sensibiliser et mobiliser les jeunes et leurs familles autour des opportunités de réussite et de création d'emplois durables au Sénégal.

Dans sa première étape, la caravane de sensibilisation qui a démarré le 28 novembre dernier, a sillonné les départements de Diourbel, Bambey, de Thiès, Tivaouane et Mbour, point de chute de la caravane où un village "Tekki Fii" (réussir ici, en wolof) a été implanté les 30 Novembre et 01 Décembre à Mbour au Terrain Touré Kunda communément appelé "Terrain Santessou".

"A travers cette caravane et les activités qui y sont inclues, la coopération belge permet surtout aux jeunes de connaître les potentialités économiques de leurs terroirs, de les exploiter à leur profit, mais aussi de pouvoir être accompagnés dans la mise en œuvre de leurs projets", a relevé Alseyni Bangoura. Reconnaissant l'utilité d'un tel projet, il invite les responsables à travailler pour son ancrage territorial, "afin d'aider les jeunes qui seraient tentés par l'émigration clandestine que je qualifie de suicide".

Pour l'adjoint au maire de la commune de Mbour, Babacar Guèye, cette initiative est salutaire et mérite d'être accompagné par les pouvoirs publics, mais aussi et surtout les collectivités locales, puisque, d'après lui, il permet aux jeunes de rester chez eux, d'y travailler et de s'épanouir grâce aux opportunités qui leur sont données.

"Je réaffirme l'engagement de la commune de Mbour à ne ménager aucun effort pour appuyer une telle initiative, dans le sens qui nous sera indiqué. Parce que Mbour a toujours constitué un point central dans l'organisation des départs pour l'émigration clandestine", a souligné l'élu local qui estime que sensibiliser les jeunes sur les problématiques de l'émigration clandestine et des opportunités qui leur sont offertes méritent d'être appuyés.

De son côté, le représentant de la coopération belge au Sénégal, Michel François, a signalé que le PARERBA, entend lutter contre les "causes profondes" de la migration, ambitionne de "contribuer à des solutions viables et durables au profit des populations du Bassin arachidier, particulièrement pour les jeunes qui, faute d'opportunités, pourrait être amenés à vouloir quitter leurs terroirs à la recherche du mieux-être ailleurs.

"Le Bassin arachidier est une zone à vocation agricole et le secteur agroalimentaire a été confirmé dans le PSE comme étant le moteur principal de la croissance économique inclusive", a-t-il dit, rappelant que la deuxième phase de cette caravane "Tekki Tours" sera à Kaolack où un village "Tekki Tours" sera érigé au terrain Deggo.