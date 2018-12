Sénégal: Riziculture - Perspectives de production quasi-stables pour la campagne 2018-2019

La Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) souligne que dans la vallée du fleuve Sénégal, la campagne rizicole 2018-2019 est quasi identique à la précédente avec un niveau de réalisation de 70 933 hectares à fin septembre 2018, en baisse de 0,3% par rapport à la même période de 2017.

Selon la Dpee, cette situation traduit un recul des semis/repiquages d'hivernage, partiellement contrebalancé par la hausse (+11,5%) des réalisations de la saison sèche-chaude 2018. Au titre de la campagne d'hivernage 2018-2019, la riziculture s'est révélée moins performante à fin septembre 2018 qu'un an auparavant.

En effet, les semis et repiquages se sont établis à 24 008 hectares (-17,5%), les producteurs ayant davantage privilégié la saison sèche-chaude. En plus, le chevauchement entre la fin de cette dernière et le début de l'hivernage a retardé la libération des parcelles et décalé les dates préconisées de semis d'hivernage (calendrier cultural).

D'autre part, les invasions de bestioles (insectes suceurs, rats, ... ) ont négativement impacté les rendements et productions d'hivernage de ces dernières années, réduisant ainsi les prises de risques des agriculteurs relatives aux crédits de campagne. Enfin, dans le Delta et à Podor, une forte réservation des superficies pour les cultures de saison sèche -froide (oignon et tomate) est notée du fait de leur plus grande rentabilité financière.

Pour sa part, la riziculture de saison sèche-chaude a enregistré 46 925 hectares de réalisation à fin septembre 2018, à la faveur de l'engouement des producteurs, né des politiques étatiques (PNAR, PRACAS), des efforts consentis sur l'équipement ainsi que de la modernisation du matériel de travail du sol et de récolte.

A cela, s'ajoute la construction de magasins de stockage et surtout l'amélioration des conditions de commercialisation du riz. Au total, la saison sèche-chaude est en train de devenir la principale campagne rizicole, en liaison avec des conditions climatiques et agronomiques plus favorables.