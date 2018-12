Ile Maurice: Parlement - Quatre séances en une semaine ?

Les députés risquent d'avoir une semaine marathonienne. Le gouvernement se penche sur l'éventualité de tenir quatre séances parlementaires cette semaine ou la semaine prochaine. En effet, outre le traditionnel rendez-vous de ce mardi, il se pourrait qu'il y ait trois autres séances avant samedi. Raison évoquée : plusieurs projets de loi sont à l'agenda.

D'abord, si le Premier ministre, Pravind Jugnauth, présente en première lecture demain, les amendements à la Constitution pour la réforme électorale et le Declaration of Assets Bill, il n'y aura pas de débat sur ces projets de loi. En revanche, les élus auront à donner leur opinion sur le Mauritius Family Planning and Welfare Association Bill et l'Ombudsperson for Financial Services Bill. Ils seront également appelés à les voter.

C'est pendant les prochaines séances parlementaires que les élus débattront sur les projets de loi sur la réforme électorale. Sollicité, un élu affirme que les débats seront très longs en raison de la liste des orateurs. Par ailleurs, il est probable que la séance de mardi prochain soit consacrée au vote du budget supplémentaire de Rs 274,3 millions. D'ici deux semaines, les parlementaires seront en vacances jusqu'à mars.

Par ailleurs, à vendredi, une centaine de questions parlementaires nécessitant des réponses écrites n'avaient pas encore été répondues. Le secrétaire général des mauves, Rajesh Bhagwan, regrette cette situation. D'autant plus que d'ici deux semaines, les parlementaires seront en vacances.

«Je condamne le Premier ministre. Quand il s'agit de voyages, il ne donne pas les per diem touchés par ses ministres et voilà que ces derniers tardent à répondre. La population, qui est juge, le fera courir aux prochaines élections.»

Nous avons sollicité le Chief Whip, Bobby Hurreeram, pour connaître le calendrier parlementaire. Mais il n'a répondu à nos appels.