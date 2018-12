Madagascar: Handball / Coupe des clubs de l'océan Indien - La Tamponnaise au-dessus du lot !

La finale de la Coupe des clubs de l'océan Indien a tourné en démonstration, samedi dans un Palais des Sports dégarni. La faute à une Tamponnaise un cran au-dessus mais également d'un THBC qui n'a jamais su par quel bout les prendre. Le score de 25 à 17 aurait pu s'alourdir davantage si les Réunionnaises n'avaient pas quelque peu levé le pied vers la fin de la partie.

Dès le coup d'envoi, on a su que le THBC ne ferait pas le poids devant la Tamponnaise à qui tout réussit. Le score de 6 à 0 après seulement 10mn de jeu aurait suffi pour éclairer une situation guère à l'avantage des Malgaches. Si on y ajoute tous les arrêts exceptionnels de la gardienne Adrasse, alors on mesure mieux qu'il subsiste bien une classe d'écart entre les deux formations.

La hargne de Randrianasolo. A la mi-temps, la Tamponnaise menait déjà par 12 à 6. Mais la force de frappe des Réunionnaises réside plutôt dans l'efficacité de leurs deux ailières, notamment Thiebout à gauche et Gressi à droite. Comme une belle mécanique, ces deux joueuses marquaient comme à la parade devant l'infortunée Nosy, puis Zarina quand ça allait vraiment mal. Mais autant le dire, l'une et l'autre gardienne n'était en mesure de colmater les brèches tant les Réunionnaises savaient s'y prendre. Et si ce n'était pas les deux ailières, Thiebout et Gressi, c'était la capitaine Sévérine Dijoux ou encore la fille de Solo Kely, l'ancien footballeur de la CNaPS, Anne Gaëlle Randrianasolo, qui a hérité de son père sa hargne dans tous les duels.

En face par contre, on devait tout à Landy qui est parvenue à trouver la faille en choisissant les ailes mais c'était trop tard.

La fatigue n'aidant pas, le THBC, malgré quelques sursauts très certainement d'orgueil de Judith, Léandrine et Domoina, sans oublier l'apport non négligeable de l'Allemande Edmée Schultz, la plus grande du lot alors qu'elle n'a que 22 ans, a fini par abdiquer sur le score éloquent de 25 à 17.

Une fois de plus, le handball réunionnais a dicté sa loi. Et c'est bien dommage alors que la population du handball des deux îles est nettement à l'avantage de Madagascar.