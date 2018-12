Madagascar: Economie bleue durable - Coopération bilatérale en vue avec le Canada

Huit représentants de Madagascar ont participé à la première Conférence internationale de haut niveau sur l'économie bleue durable, qui s'est tenue du 26 au 28 novembre à Nairobi, Kenya.

Une rencontre de haut niveau, honorée par 11 chefs d'Etat. Une séance plénière, 9 réunions thématiques, un Forum économique, une Réunion de la société civile et des organisations internationales, entre autres, ont été au programme de la première édition de la Conférence sur l'économie bleue durable, axée sur l'intégration du développement et la durabilité économique. Une délégation malgache conduite par le ministre de l'Economie, Marcel Napetoke, et le ministre des Ressources halieutiques et de la Pêche, Augustin Andriamananoro, a participé à cet événement international d'une importance capitale pour l'économie bleue. « Plusieurs sujets ont été abordés durant cette conférence.

Les concertations visaient à trouver des solutions pour accélérer la mise en œuvre du Programme des Objectifs de développement durable (ODD 2030) des Nations Unies ; à explorer et exploiter le potentiel de nos eaux pour créer des emplois et lutter contre la pauvreté ; à relever les défis liés à la protection de nos océans, mers, lacs et rivières. 4 techniciens et 2 membres de la Société civile malagasy pris en charge par le PNUD étaient venus avec nous pour assister à cette rencontre de haut niveau », a indiqué le ministre Augustin Andriamananoro.

Coopération. Outre les différents travaux de concertation et les différentes opportunités de rencontres, la délégation malgache a également profité de cette mission pour s'entretenir avec Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde Côtière canadienne. Au centre des discussions, figurait la perspective de collaboration, en vue d'échanger des bonnes pratiques en matière de mise en œuvre des composantes de l'économie bleue.

En effet, une possibilité de coopération bilatérale dans la mise en place d'une protection maritime faisait partie des sujets majeurs évoqués lors de cette table ronde avec la délégation du Canada. Une discussion qui se poursuivra certainement, et qui, comme à l'accoutumée, aboutira à une coopération fructueuse pour les deux parties.