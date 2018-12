Madagascar: Football / Coupe de la Confédération - Cap sur Bata pour Elgeco Plus !

Après avoir assuré l'essentiel et s'être imposé par 3 buts à 1, Elgeco Plus s'est envolé, dimanche, pour le match retour de cette Coupe de la Confédération qui aura lieu à Bata. Mais avant, il lui faudra faire face à la fatigue du voyage qui va le conduire à Addis-Abeba .

Théoriquement, Elgeco Plus part avec la faveur des pronostics face à Deportivo Unidad, dans cette seconde manche du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. En théorie car en pratique, il ne lui faut pas retomber dans les mêmes erreurs que les Equato-guinéens en se fatiguant avant le match.

Repos de deux jours. Car fatigué par un long voyage, Deportivo Unidad n'a pas donné sa pleine mesure lors du match de Mahamasina en fléchissant vers le dernier quart d'heure alors qu'il a ouvert le score en premier.

Fort de ces leçons en tout cas, Elgeco est parti un peu plus tôt que prévu avec une escale d'une nuit à Addis Abeba, d'où il est reparti le lundi matin pour être à Bata l'après-midi même. Un repos de deux jours qui va permettre à Johnny et ses camarades d'être frais le mercredi, jour du match.

Sur le terrain, Bob ne va pas changer une équipe qui a gagné. Et mis à part Blaise dont la forme est incertaine après s'être blessé, tout le monde est là. Il y aura probablement Eddit Bastia dans les buts. En défense et de droite à gauche, on s'attend à voir Tiana ou Bosco, Johnny, Millor ou Ando et Tsilavina. Amoros prendra le rôle de milieu tournant derrière un trio composé de Dino, Bonnard et le petit Flavio. Le choix peut aussi se reposer sur d'autres milieux en forme dont Bila, Eddy Kely et Safidy. En attaque, Bob a le choix entre Bela et Ernesto.

Tous ces joueurs ont pris l'avion dimanche mais le choix final portera sur la forme de chaque joueur. Une chose est certaine, Elgeco Plus aura à cœur de se qualifier au prochain tour, ne serait-ce que pour combler le manque à gagner occasionné par un match aller quasiment à huis clos. Un flop car il se tenait non seulement un jour ouvrable, mais en même temps que l'autre match de la Coupe de la Ligue des champions, opposant la CNaPS Sport au FC Platinum, à quelques encablures de Mahamasina, à la même heure au stade de Vontovorona.