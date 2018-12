Cote d'Ivoire: Climat - La Banque mondiale double son intervention à 115770 milliards FCFA

Le groupe de la Banque mondiale, a annoncé ce lundi 3 décembre, qu'elle va doubler ses investissements, face aux nouveaux objectifs de lutte contre le changement climatique. De ce fait 200 milliards de dollars sont prévus pour aider les pays à prendre des mesures ambitieuses face au climat.

Ce financement va concerner 100 milliards $ du guichet Aid (Association internationale de développement) et de la Banque internationale de reconstruction et de développement (Bird) et environ 100 milliards $ de financements directs combinés de la Société financière internationale (Sfi) et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga).

Conscient des dangers qui se profilent à l'horizon, avec le changement climatique, le président du Groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, président du groupe, a déclaré : « Ces nouveaux objectifs montrent à quel point nous prenons au sérieux cette question, investissons et mobilisons 200 milliards de dollars sur cinq ans pour lutter contre le changement climatique ».

Pour cette institution internationale, l'intervention, qui couvre 2021-2025, permettra d'appuyer des prévisions de meilleure qualité, des systèmes d'alerte précoce et des services d'information climatologique afin de mieux préparer 250 millions contre les risques climatiques.

Pour a directrice générale de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, la moitié de l'investissement va concerner la gestion et la construction durable de logements, d'écoles et d'infrastructures mieux adaptées, et l' agriculture intelligente face au climat de l'eau.