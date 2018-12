Afrique: Une trentaine de journalistes d'Afrique Francophone au Forum de développement FIFA

Le premier Forum de développement Fifa pour les journalistes d'Afrique Francophone se tiendra à Lomé le mercredi 5 décembre, rapportent des médias togolais.

Cette rencontre qui réunira une trentaine de journalistes venus d'Afrique francophone est une initiative de l'instance dirigeante du football mondial.

Selon la presse locale togolaise, le forum vise à donner aux professionnels des médias africains une plate-forme pour présenter les projets de développement issus des fonds Forward de la Fifa ainsi que pour améliorer la communication autour de ces projets.

Rappelons que le nouveau programme Forward de la Fifa a été adopté par le Conseil de l'instance lors de la séance d'octobre dernier tenue à Kigali au Rwanda.

Il accroît les investissements de la Fifa en matière de développement afin de poser les bases solides pour la croissance de la discipline et ainsi permettre à plus de jeunes filles et garçons de vivre le football conformément au nouveau slogan de la Fifa: « Living football ».

Par ailleurs, avec ce programme, la Fifa accorde plus de fonds de développement pour les activités footballistiques des associations membres ; plus d'impact grâce à un plan sur mesure permettant de répondre aux besoins spécifiques ; plus de supervision afin de garantir l'utilisation à bon escient des fonds.