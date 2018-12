Mali: Assurance Maladie - « La réalisation des activités en 2017 a permis à la CANAM, l'obtention de résultats encourageants

C'est le constat fait par le président du conseil d'administration de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CANAM), lors de la 17ème session ordinaire du conseil d'administration, tenue le mercredi 28 novembre 2018 au siège du patronat malien.

Pr. Mamary Kané a indiqué, entre autres, l'augmentation progressive et régulière de la couverture des personnes assujetties, l'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé de qualité par le conventionnement de 110 prestataires des secteurs public et privé augmentant ainsi, le nombre des structures conventionnées à 1,761.

Dans son intervention, le président du conseil d'administration, a fait savoir que la réalisation des activités en 2017 a permis à la CANAM, l'obtention des résultats encourageants par domaine d'interventions.

S'y ajoutent la production et la distribution de 538. 337 cartes d'assurés biométriques au profit des assurés sociaux et leurs ayants droit, le renforcement des compétences et capacités du personnel de la CANAM et des membres du conseil d'administration, l'amélioration des conditions de travail du personnel par l'acquisition de moyens logistiques, de matériels informatiques etc.

Par ailleurs, Pr. Mamary Kané a fait ca de l'état d'exécution du Budget au 31 décembre 2017. Il a déclaré que le montant des recettes mobilisées, toutes sources confondues, s'élève à 49. 800 495 106 FCFA sur une prévision de 53. 011 500 000FCFA, soit un taux de réalisation d'environ de 94%.

Concernant les cotisations encaissées en fin décembre 2017 par la CANAM. Selon lui, le montant se chiffre à 47. 957 076 588 FCFA sur une prévision de 51. 000 000 000 FCFA, soit un taux de réalisation d'environ 94%.

De même, il a souligné que les dépenses ont été liquidées à hauteur de 48. 236 034 342 FCFA sur un montant prévisionnel de 53.011 000 000 FCFA, soit un taux d'exécution d'environ 91%. « Ces dépenses comprennent les dépenses techniques, d'investissement, d'équipement et de fonctionnement », a-t-il précisé.