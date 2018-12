Sénégal: Papa Abdoulaye Seck - «Sans démagogie aucune, il y a dans notre pays l'amorce d'une révolution agricole»

Le Sénégal est dans une dynamique irréversible de réalisation d'une révolution agricole profonde. C'est du moins la conviction du Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural Dr Papa Abdoulaye Seck. Il s'exprimait ainsi avant-hier, samedi 1er décembre lors de son passage à l'assemblée nationale pour défendre le budget 2019 de son département qui s'élève à 203.184.118.556 FCfa contre 195.508.028.840 F Cfa en 2018, soit une hausse de 3,93%.

«Sans démagogie aucune, il y a dans notre pays l'amorce d'une révolution agricole silencieuse mais profonde». C'est la conviction du Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural Dr Papa Abdoulaye Seck.

Il faisait face aux députés avant-hier, samedi 1er décembre pour défendre le projet de budget de son département. Selon lui, 18 faits irréfutables par un esprit biaisé prouvent cette amorce d'une révolution agricole.

«En ce qui concerne le riz, le maïs, l'oignon et la pomme de terre, nous avons une production record de tous les temps. Pour ce qui est du manioc et du niébé et la pastèque, nous avons un niveau de production jamais égalé au Sénégal», se réjouit-il.

S'agissant de l'arachide, le Ministre informe que le Sénégal a réalisé cette année une production record des 40 dernières années et a le meilleur prix au producteur depuis l'indépendance. «En qui concerne la production de semence de pré-base, nous sommes aujourd'hui à 120 tonnes.

Pour les exportations de fruits et légumes avec 111 mille tonnes, nous avons aussi un niveau jamais égalé. L'agriculture tire la croissance du Sénégal avec une contribution qui tourne autour de 16,8%.

Tout récemment le président de la République a été le premier africain chef d'Etat à recevoir la médaille d'or de l'académie d'agriculture.

Cela démontre à suffisance que nous n'avons pas une agriculture en panne», poursuit-il. Papa Abdoulaye Seck est ainsi convaincu que le Sénégal dispose d'une agriculture en bonne santé qui connait de profondes et significatives mutations.

Par ailleurs, il a annoncé la mise en œuvre d'un projet d'environ 10 millions d'Euros pour davantage soutenir l'horticulture et la zone des Niayes en remplacement du programme d'aménagement et de développement des Niayes qui prend fin en 2018.

L'assemblée nationale a adopté le budget 2019 du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural qui s'élève à 203.184.118.556 FCFA contre 195.508.028.840F cfa en 2018, soit une hausse de 7.676.089.716 FCFA en valeur absolue et 3,93% en valeur relative.

ASSEMBLEE NATIONALE : L'opposition boude la séance à cause du retard accusé par la majorité

Les députés du groupe libéral et démocratie ont boudé avant-hier, samedi 1er décembre le vote du budget du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural.

En effet, la séance plénière qui était prévue à 16 heures a finalement démarré vers 19 heures 30 minutes parce que les députés du groupe parlementaire Benno Book Yakkar étaient en ce moment-là à l'investiture du candidat Macky Sall.

Devant une assemblée nationale vide de ses pensionnaires, le Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Papa Abdoulaye Seck attendait désespérément le retour des députés de la majorité. Ne pouvant plus supporter cette situation les 12 députés de l'opposition qui étaient déjà sur les lieux ont préféré ne pas assister à la plénière.

«Nous nous indignons de ce qui est en train de se passer ici. La séance est prévue à 16 heures, il fait 17 heures 30 minutes et jusqu'à présent, il n'y a pratiquement aucun député de la majorité hormis le rapporteur Djimo Souaré sur les 129 députés. Ils sont à l'investiture du Président Macky Sall.

Ça prouve encore une fois que c'est le parti avant la patrie. On devrait discuter le budget du ministère de l'agriculture qui est l'un des ministères les plus importants de ce pays. Ils auraient pu au moins reporter la séance et la programmer un autre jour.

Mais, ils ont préféré mépriser l'assemblée nationale et le peuple sénégalais», déplore Mamadou Diop «Decroix». Pour le secrétaire général de l'AJ/PADS, «cela montre clairement que le pays ne les intéresse pas c'est le pouvoir en tant que tel qui les intéresse».