Sénégal: Sédhiou - Prise en charge des 37% d'enfants hors du système éducatif , le ministère de l'education et l'USAID lancent le projet «Passerelles»

Le ministre de l'éducation nationale a procédé au lancement du projet USAID/passerelles. Sérigne Mbaye Thiam a indiqué que ce projet a pour ambition de mettre en place, sur la base d'une démarche collaborative et de proximité, un dispositif de prise en charge d'enfants et de jeunes en dehors du système estimés à 37% de la tranche d'âge de 6 à 16 ans. La directrice de l'USAID très choquée par cet effectif hors système, s'engage à aider à la résorption de ce nombre via ce projet «Passerelles».

Le ministre de l'éducation nationale Sérigne Mbaye Thiam a défini le contexte de la mise en œuvre de ce projet fondé sur l'effectif pléthorique des enfants hors système éducatif. «1.498.000 enfants et de jeunes âgés de 6 à 16 ans étaient hors du système éducatif soit 37% de la population de cette tranche d'âge dont 324.000 enfants déscolarisés et 1.174.000 enfants jamais scolarisés.

L'effectif des enfants déscolarisés de 6 à 11 ans correspondant à l'âge de fréquentation à l'élémentaire est de 76.000 contre 723.000 jamais scolarisés», a-t-il fait savoir.

Et de relever que «ce projet a pour ambition de mettre en place, sur la base d'une démarche collaborative et de proximité, un dispositif de prise en charge d'enfants et de jeunes en dehors du système dans les quatre régions d'intervention que sont Sédhiou, Kolda, Ziguinchor et de Kédougou».

Cet effectif d'enfants hors système choque l'USAID si l'on en croit la directrice au Sénégal. «Au Sénégal, des milliers de jeunes sont exclus du système scolaire.

Chaque jour, pendant que leurs amis et voisins se rendent à l'école ; ces jeunes restent à la maison ou dans la rue. Pendant que leurs pairs progressent, ces jeunes accusent du retard.

Nous avons été choqués d'apprendre que plus d'un tiers des enfants au Sénégal ne vont pas régulièrement à l'école. Cela veut dire qu'ils n'ont pas accès à l'éducation de base.

Cela veut dire également qu'ils n'acquièrent pas les compétences de base dont ils ont besoin pour devenir actifs et productifs», a déclaré Mme Lisa Franchett.

L'USAID choquée par l'effectif pléthorique d'enfants hors système

Au sujet des options alternatives, Liza Franchett note que «l'USAID aidera le ministère à délivrer des options alternatives de formation que les communautés choisiront elles-mêmes.

Nous travaillerons dans les établissements scolaires ciblés pour rendre le programme éducatif plus pertinent et mieux adapté aux besoins et attentes de la communauté».

Et la directrice de l'USAID de poursuivre, «nous améliorons la transition entre l'école élémentaire et le collège où beaucoup d'enfants surtout les filles, abandonnent leurs études à cause de mariages précoces, de grossesses ou d'autres contraintes. Notre objectif est d'inscrire près de 125.000 jeunes dans les établissements scolaires formels ou informels d'ici 2023, et de toucher plus de 250.000 enfants».

Un lycée d'excellence avec régime d'internat de la 6ème à la Terminale

Dans un tout autre registre relatif à l'amélioration des offres éducatives, le ministre de l'éducation nationale Sérigne Mbaye Thiam a fait savoir que «la région de Sédhiou, à l'image de Kaolack, va abriter l'un des deux lycées d'excellence avec internat, lycée d'excellence pour l'équité et la qualité qui sera construit ici et dont l'ouverture est prévue en octobre 2020.

C'est un lycée national qui va donc accueillir les enfants des autres régions du Sénégal avec des cycles complet de la 6ème à la terminale».

Enfin, l'adjoint au maire de Sédhiou ainsi que le représentant du conseil départemental et le président de l'union régionale des associations de parents d'élève ont salué ce dynamisme du ministère et de l'USAID à résorber les abris provisoires dans la région de Sédhiou non sans relever le dynamisme de Cheick Faye l'inspecteur d'académie de Sédhiou.