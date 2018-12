Tunisie: Hédi Lahouar (Ex-président de l'Espoir Sportif de Hammam-Sousse) - «Tolérance zéro et fichage»

Face aux insultes et agressions, les arbitres ont de quoi se révolter et dénoncer même le peu de soutien autour d'eux.

La violence associée au football tunisien est loin d'être un phénomène nouveau. Sur le terrain, le lien entre le football et la violence remonte aux origines de notre professionnalisme de surface. Depuis, quasiment jamais l'un n'a été sans l'autre!

Dans les tribunes, les encouragements et le fair-play n'ont pas non plus été toujours de mise. Il s'agit bel et bien d'un mal qui ronge notre sport-roi avec cet enracinement historique de la violence dans le football. Il importe aussi de retenir que le matraquage médiatique dont font aujourd'hui l'objet les moindres débordements se déroulant dans un stade est à replacer dans un contexte d'une agressivité qui s'est toujours exprimée à travers les époques, quel que soit le niveau de compétition et de façon plus ou moins organisée même.

C'est sur ce point que se distinguent probablement bon nombre de manifestations de violence de ces dernières décennies ».

« D'une violence ritualisée à une violence préméditée »

« Vous savez, cette forme de hooliganisme chez nous marque un changement de paradigme, soit le passage d'une violence ritualisée et relative à la logique du jeu à une violence préméditée et organisée même! Ça se définit en ce sens comme la production de comportements agressifs produits dans le contexte d'un spectacle sportif. Cela dit, il n'est pas forcément question de contexte favorable à l'expression de la violence (zone géographique spécifique et alentours urbains). Mais de violence tantôt «encadrée» et de temps à autre spontanée! Il faut cependant se pencher également sur une série de dimensions connexes au problème de la sécurité des stades, telles l'éventuelle politisation des tribunes, la consommation de produits stupéfiants par les supporters de football ou l'épineuse question des alliances nouées et défaites entre groupes. Nous en avons eu un aperçu ces derniers temps avec un stade de Radès, une arène propice à toutes les dérives. Alors, quel remède miracle pour résorber ce mal ? Tolérance zéro et fichage des casseurs.

En clair, il faut punir et se montrer intransigeants».