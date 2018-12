Tunisie: «Pour une banque d'idées au service des entraîneurs»

Rien que par référence à son âge et à son demi-siècle d'exercice dans le métier d'entraîneur, Ahmed Alaya peut être qualifié de doyen des entraîneurs tunisiens. Du moins pour ceux qui n'exercent plus et ceux qui sont actifs. Il en convient, puisqu'il a côtoyé toutes les générations d'entraîneurs ayant pratiqué en Tunisie.

«En effet, mes prédécesseurs feu Rachid Turki, feu Mohamed Boucetta, feu Arbi Soudani, feu Hechmi Chérif, feu Mokhtar Ben Nacef, feu Ali Miloud, feu Ahmed Belfoul, feu Rached El Hammi et feu Ahmed Ammar, pour ne citer que les plus connus, ne sont plus là.

Beaucoup d'entre eux étaient plus âgés que moi et ont commencé leur carrière avant moi à l'aube de l'Indépendance. Et même avant, pour certains. Mais à présent, je suis l'entraîneur le plus âgé et je suis fier de ce qualificatif de doyen des entraîneurs tunisiens. D'ailleurs, pendant de longues années, j'étais le président de l'amicale des entraîneurs tunisiens», précise Ahmed Alaya, qui ajoute: «Il y a un seul entraîneur, mon cadet de quelques mois à qui on peut attribuer également ce qualificatf, c'est mon ami Ameur Hizem».

«Je suis né avec un ballon dans les mains»

A la question comment a commencé son aventure avec le football, Ahmed Alaya n'y est pas allé par quatre chemins. «Je suis né avec un ballon dans les mains. J'ai toujours respiré football. J'ai d'abord commencé à taper dans un ballon comme tout le monde dans les quartiers puis j'ai intégré l'Union Sportive Musulmane (devenue par la suite l'Union Sportive Maghrébine) dans les années quarante-cinquante avant de poursuivre mon aventure en France avec l'Espérance d'Antibes, étant donné que j'ai suivi ma formation militaire dans l'Hexagone. A mon retour en Tunisie, j'ai joué et entraîné le Stade Gabésien (1960-1961) qui a accédé à la division nationale pour la première fois avec moi».

Détenteur du diplôme national français d'entraîneur (équivalent du 3e degré et plus) puis instructeur et conférencier, Ahmed Alaya a donc fait bénéficier de son savoir-faire un grand nombre de clubs en Tunisie et en Libye. Mais c'est avec le Club Africain, qu'il a entraîné de 1981 à 1983, qu'il a atteint le sommet de sa notoriété. Sans toutefois parvenir à remporter de titre. «Avec le CA nous avons loupé la coupe de Tunisie en ratant notre finale devant le CAB (0-1). Mais ce qui compte pour moi, c'est la construction d'une équipe sur des bases solides et scientifiques partout où je suis passé. Et c'est surtout avec les petits clubs que j'ai entraînés que j'ai connu le succès en faisant accéder à la nationale beaucoup d'entre eux comme le CSCheminots (2000) et l'ASGabès une deuxième fois en 2004-2005. D'ailleurs, j'ai toujours aimé entraîner les petits clubs. C'est ma passion».

«Le CSHL, première équipe professionnelle»

Comment était le football et comment étaient gérés nos clubs avant? Et Ahmed Alaya de nous surprendre en soulignant par exemple que «le professionnalisme vrai a commencé avant et à l'aube de l'Indépendance en Tunisie avec les Beys. En effet, le CSHammam-Lif était la seule équipe professionnelle en Tunisie avant l'indépendance sous la présidence de Slah Bey. C'est que tous les joueurs du CSHL avaient un salaire mensuel et beaucoup d'entre eux étaient des professionnels venus de Libye ou d'Algérie comme le fameux attaquant libyen Ali Zgouzi qui était un grand joueur. Mais même avec l'amateurisme que notre football a vécu de l'Indépendance jusqu'au début des années 90, la gestion de nos clubs était saine et exemplaire.

Le football était un tremplin pour presque tous les joueurs dont les clubs garantissaient l'embauche dans les entreprises et les administrations sans problème. Cela était suffisant pour que ces joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes et excellent.

C'est ce qui explique le fait que tous les clubs de Tunisie, grands ou petits comptaient dans leurs rangs un, deux ou même trois valereux talents. Et grâce à eux le spectacle était toujours garanti et l'engouement des foules était impressionnant à chaque match. A mon avis, c'est le CSHL et le Stade Tunisien, par la suite, qui, par leur gestion exemplaire, ont boosté les autres clubs à s'organiser comme eux et atteindre leur niveau probant. Après, les choses ont totalement changé avec l'arrivée de grands responsables de l'Etat à la tête des grands clubs ainsi que le pompage de l'argent nécessaire pour leur développement, surtout en ce qui concerne l'EST, le CA, l'ESS et le CSS.

Bien que, pour moi, le seul club qui est bien géré de nos jours et qui doit servir d'exemple à tout le monde c'est l'Espérance de Hamdi Meddeb.

Pour les autres, il y a beaucoup de difficultés à surmonter, notamment la chasse aux sorcières et le bannissement des intrus qui leur ont causé beaucoup de tort comme au Club Africain avec Slim Riahi.»

«Le recyclage des entraîneurs doit être permanent»

Interpellé sur la question de la régression du niveau de notre football et de nos footballeurs criardement visible pour tous ceux qui ont connu les belles époques de ce sport-roi chez nous, Ahmed Alaya ne se montre pas très négativiste.

Tout en admettant que le niveau a baissé et que les rares bons joueurs qui existent de nos jours sont, par comparaison avec le passé, comme des «borgnes devenus rois au royaume des aveugles», Alaya propose des solutions et croit en un avenir meilleur. Pour lui, «il suffit de créer une banque de données comme ce que j'ai vu en Allemagne et en France dans laquelle doivent être enregistrées les expériences et les connaissances de tous les entraîneurs y compris les étrangers qui ont exercé en Tunisie comme Fabio, Kristic, Nagy et les autres. Ce dont nos jeunes entraîneurs ont besoin, c'est une vraie culture à construire à l'aide de cette banque d'idées. Puis il faut que leur recyclage soit permanent et que les centres de formation des jeunes soient repensés avec le concours des spécialistes anciens et nouveaux».