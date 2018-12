Tunisie: Equitable...

SG : Ali Klaï, Mourad Zahou, Samuel Adabalé, Issam Oudi, B. Rhouma, Maâouani, Okorma, Gharsellaoui, Ameur (Isaka), Jilani Abdessalem (Ghmech), Jaziri

CAB : Kh. Thamri, Med Habib Yeken, W. Jabbari, W. Bousnina, M. Sahraoui, Cissé, Saïdani, Marwen Khalfaoui (Ounalli), Halim Darragi (Habbassi), Youssofa (Ben Choug), Ouattara

Le SG qui recevait le leader cabiste n'avait pas le droit de laisser filer encore des points à domicile même si le match se déroulait à huis clos. Seulement, le CAB qui venait d'accéder à la première place avait le même objectif que son adversaire : la victoire.

La partie débute sans round d'observation, puisque les deux équipes se sont ruées rapidement en attaque dans l'espoir de prendre l'avantage ne serait-ce que psychologique. Le CAB ouvre en premier les hostilités en obtenant deux coups de pied arrêtés dangereux, notamment quand Bousnina reprend de la tête de très peu à côté (7'). Le jeu est de plus en plus alerte et le SG se montre pressé d'approcher les bois gardés par Thamri. Et c'est K. Maâouani qui a donné le ton en frappant des 20 mètres, le gardien cabiste détourne en corner au prix d'une belle parade (16'). Le CAB n'est pas impressionné pour autant et se repositionne pour mieux contenir les assauts gabésiens et lancer des contre-attaques menées à partir du milieu du terrain par Youssofa sur lequel les fautes pleuvaient. Il a fallu patienter jusqu'à la 34' pour voir Lamjed Ameur frapper au-dessus suite à une passe à l'adversaire de Khalfaoui (34').

Les locaux ne desserrent pas l'étau sur l'arrière-garde «jaune et noir», multipliant les assauts par l'intermédiaire de Lamjed Ameur, Gharsellaoui, S. Jaziri et Jilani Abdessalem. A force d'essayer, le SG finit par trouver la faille grâce à Gharsellaoui dont le tir de près de 30 mètres va se loger dans les filets de Thamri (45'). Pendant ce premiers half, les Nordistes étaient pratiquement absents. Ils n'ont, à aucun moment, mis la pression sur leur adversaire qui a pris le jeu à son compte.

Que de suspense !

De retour des vestiaires, Ben Choug remplace Youssofa, éprouve par le marquage adverse. L'intention de Louhichi était claire: peser davantage sur la défense sudiste. D'entrée, Cissé frappe au-dessus, pourtant dans une position idéale (48'). Cela n'a pas empêché les locaux de continuer sur leur lancée comme en témoignent ces deux corners consécutifs à la 50', toutefois sans danger.

L'incorporation de Ounalli a permis une meilleur offensive côté CAB. Depuis, on joue mieux et on commence à déstabiliser le bloc adverse. Et ce qui devait arriver arriva quand Ben Choug fut crocheté dans la zone interdite. Le penalty sifflé est transformé imparablement par Darragi (62'). Les Cabistes vont alors mieux et restent menaçants.

Le match prend une nouvelle tournure et gagne la suspense. A la 77', Z. Ounalli manque l'immanquable quand il lobe Klaï, le ballon passe au-dessus. Une belle occasion à laquelle répond Gharsellaoui (80') mais le cuir va dans la nature. Puis ce fut au tour de Ounalli de créer le danger devant les bois de Klai, mais sa passe ne trouve pas preneur (90'). La fin du match a tenu en haleine les présents, mais rien n'a changé.