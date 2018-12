Tunisie: «L'infrastructure législative protège les femmes tunisiennes»

Mme Roper est d'ailleurs venue en Tunisie la semaine passée pour prendre part à la clôture de la saison des activités de l'ambassade britannique sur le thème «Gender November» (Novembre du genre), un programme varié allant de la lutte contre la violence faite aux femmes intitulée «Hear me too» (Ecoute-moi aussi) au renforcement des capacités économiques de la gent féminine.

Au cours de sa visite tunisienne, elle a codirigé jeudi dernier avec Saïda Garrache, porte-parole de la Présidence de la République, une table ronde à l'ambassade de Grande-Bretagne sur «L'éducation des filles». Ont participé à cette table ronde les ambassadrices présentes en Tunisie, qui étaient accompagnées de leurs « ambassadrices pour un jour». Une initiative lancée par l'ambassade du Royaume-Uni, elle-même occupée par une femme, Louise De Sousa. Il s'agit de sélectionner onze jeunes femmes étudiantes, âgées de 14 à 19 ans, pour passer une journée avec une ambassadrice, en collaboration avec d'autres ambassades et organisations nationales et internationales : Grèce, Finlande, Canada, Maroc, Brésil, Bulgarie, ONU, Organisation Mondiale pour l'Alimentation et l'Organisation Mondiale de l'Immigration. Cette opération vise à donner aux filles l'occasion de découvrir un aperçu de la vie des femmes occupant des postes de direction. Une manière de les pousser à oser rêver plus haut et plus fort.

L'arrivée à Tunis de Joanna Roper a coïncidé avec l'adoption du gouvernement du projet de loi sur l'égalité dans l'héritage proposé par le Président Béji Caied Essebsi. «L'infrastructure législative protège les femmes tunisiennes. C'est un très bon point pour la Tunisie !», déclare-t-elle.