Tunisie: Mohamed Makhlouf (ex-défenseur du CAB) - «Sanctionner les fauteurs de troubles»

Il ne se passe plus une journée sans qu'il y ait des incidents ici ou là. Le pire est que, parfois, le grabuge se situe au sein du même public. Ce qui est encore plus grave.

Ce phénomène n'est pas nouveau. Seulement, il a pris de l'ampleur. Tout le monde est responsable : dirigeants, arbitres, instances fédérales, etc. Quand une équipe cherche coûte que coûte la victoire -- notamment les clubs les plus huppés où la défaite est interdite --, quand un arbitre omet, volontairement, de siffler un penalty flagrant ou, paradoxalement, accorde un autre imaginaire et quand le bureau fédéral ou la LNFP ne sévissent pas ou pratiquent le deux poids, deux mesures, il ne faut pas s'étonner d'un tel pourrissement.

Parfois on met le feu et on se demande d'où vient la fumée. Eh bien qui sème le vent récolte la tempête. Il faut sanctionner tous les fauteurs de troubles, peu importe la place qu'ils occupent.

Il faudrait refuser les interventions pour faire libérer les casseurs. Cela servira de leçon à tout le monde. Voyez les hooligans en Angleterre, ils ont totalement disparu des stades. Il suffit d'appliquer la loi. Et si ce n'est pas suffisant, il faut la faire durcir».