Algérie: Le Conseil de la Nation participe à une conférence sur la population et le développement

Alger — Le sénateur et président du Forum des parlementaires arabes sur la population et le développement, Abdelmadjid Tekich, prendra part du 03 au 05 décembre à Dubaï (Emirats arabes unis), à une conférence régionale sur la population et le développement, a indiqué, dimanche, un communiqué du Conseil de la nation.

Organisée par l'Union internationale de l'organisation de la famille en partenariat avec le Bureau du monde arabe et le Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa), la conférence prévoit l'examen de plusieurs sujets se rapportant essentiellement aux politiques de la population et de la santé sexuelle et reproductive, a conclu la même source.