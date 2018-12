Algérie: Mise en échec deux tentatives de transfert illicite d'un total de 12.900 euros

Alger — La police des frontières (PAF) a mis en échec deux tentatives de transfert illicite d'un total de 12.900 euros et arrêté les mis en cause pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.

La première affaire concerne une voyageuse interpellée à l'aéroport international d'Algre Houari Boumediene s'apprêtant à quitter le territoire national à destination de Paris avec en sa possession un montant de 8.000 euros, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La deuxième opération menée par les éléments de la PAF en collaboration avec les services des Douanes concerne l'arrestation d'un individu, qui était sur le point de quitter le territoire national, avec en sa possession un montant de 4.900 euros, précise la même source.