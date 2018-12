Ile Maurice: Affaire Sunkai - L'avoué Rajendra Appajala arrêté par l'ICAC

Il était le représentant légal de la compagnie Sunkai. Rajendra Appajala, qui exerce comme avoué depuis 1991, a été arrêté par l'Independent Commission against Corruption (ICAC) ce lundi 3 décembre. La commission anti-corruption lui reproche d'avoir exercé en tant qu'avoué pour la compagnie même s'il était au courant de ses transactions «douteuses» et d'avoir touché des frais totalisant Rs 550 000 en plusieurs tranches.

Selon l'ICAC, en février 2013, Me Appajala avait écrit à la Financial Services Commission (FSC) pour demander si la compagnie opérait dans la légalité et, au cas contraire, quels sont les permis requis pour opérer en tant qu'Investment Management Company. L'affaire Sunkai a éclaté au grand jour peu après.

La commission anti-corruption reproche également à Me Appajala d'avoir agi comme agent pour Sunkai Ltd et d'avoir encouragé au moins quatre personnes à investir dans la compagnie. Il aurait même personnellement véhiculé deux d'entre elles dans les locaux de celle-ci. Aussi, l'enquête de l'ICAC a démontré que Bimla Ramloll, principale suspecte dans ce Ponzi Scheme, utilisait des formulaires apposés du sceau de l'avoué afin de convaincre ses clients de la légalité de ses activités.

Me Appajalah a comparu devant la magistrate Dookhy en cour de Rose Hill dans le courant de la journée. Cela, sous charge provisoire de blanchiment d'argent sous la section 3 (1) b de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). L'accusation provisoire porte sur un chèque de Rs 250 000 des Rs 550 000 qu'il aurait perçues pour ses services. Il a obtenu la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 7000.

Pour rappel l'ICAC a déjà procédé à l'arrestation de Bimla Ramloll, Mohit Ramloll et Kevin Ramsaran dans cette affaire.