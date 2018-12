Cote d'Ivoire: Marseille - Didier Drogba entraîneur un jour ?

Retraité depuis quelques jours seulement, Didier Drogba n'exclut pas la possibilité de devenir entraîneur un jour. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, club dans lequel il a laissé des souvenirs impérissables en de n'y avoir joué qu'une seule saison, l'ancien attaquant ivoirien peut-il y revenir un jour en tant que coach ? Drogba a été interrogé à ce sujet dimanche dans l'émission Téléfoot et n'écarte pas cette hypothèse.

« Si je vais devenir entraîneur ? Oui, c'est possible, et si je me lance, ce ne sera pas une surprise. L'OM ? Vous aimez bien ça, ça fait vendre! Marseille c'est vraiment spécial quand même, il n'y a qu'avec Marseille que vous pouvez voir ce genre de choses. Ce n'est pas un grand club pour rien », a-t-il confié.

Mais Drogba à l'OM en tant qu'entraîneur, ce n'est certainement pas pour demain. En plus du fait que Rudi Garcia est déjà bien installé et a prolongé jusqu'en 2021, l'ivoirien va devoir peut-être patienter et faire ses preuves ailleurs avant d'atterrir un jour dans la cité phocéenne.