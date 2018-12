Tunisie: Ni supporters «engagés» ni supporters dégagés

opinion

Les adaptations ne consistent pas uniquement en l'ajout de nouvelles normes. Mais une expertise plus poussée de la situation s'avère impérative.

Les violences et les débordements devraient conditionner l'aménagement des stades autant que les dispositifs de sécurité mis en place. Calquée à l'origine sur un modèle de ségrégation, la conception des enceintes a évolué chez les grandes nations de football dans une nouvelle direction et qui consiste en une ambiance conviviale et festive dans les gradins. Via toutefois des dispositifs articulés autour du passage à un contrôle moins structurel, notamment à travers les caméras de surveillance, ainsi que la sollicitation d'un personnel spécialisé, en particulier les stadiers.

Rien n'est pour autant facile, et les clubs doivent faire plus d'efforts. Sur les dispositifs de sécurité, sur les palpations à l'entrée comme sur la fouille minutieuse des tribunes avant match. On sait que les fumigènes ou les pétards, utilisés dans des lieux confinés comme une tribune, sont des engins dangereux, incandescents, que des caches existent dans certains stades pour stocker des engins pyrotechniques.

La sécurité autour et à l'intérieur des stades doit donc se réorganiser. Cela relève du savoir-faire et des moyens. L'ordre ou le désordre dépendent de l'organisation. Il faut être capable de recevoir des spectateurs naturellement excités et de les rassurer par une prise en main ferme qui doit prendre le double visage du contrôle et de l'assistance. Sous une autorité unique, une organisation parfaitement identifiée, démultipliée et dynamique afin de faire respecter le cadre d'une vie aussi paisible que possible à 1'intérieur de l'enceinte tout en se tenant prêt à assumer tous les aléas que recèle 1'imprévisible et qui vont --on L'oublie trop souvent-- au-delà des problèmes d'ordre public. Un stade est un condensé de société humaine. Assurer la sécurité dans les stades est une tâche complexe. Sans doute de la même manière que les stratégies de maintien de l'ordre public et notamment en tenant compte des logiques des situations privilégiant la souplesse. La doctrine des agents de sécurité des stades devrait accepter la nécessaire composition avec des situations chaque fois particulières.