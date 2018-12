Tunisie: Yosr Saadallah (ex-arbitre international) - «Réhabiliter la réunion technique d'avant-match»

Aujourd'hui, on voit même des batailles rangées aux conséquences graves entre supporters d'un même club.

C'est très significatif.

Dans cette atmosphère devenue de plus en plus menaçante, l'arbitre d'un match de football se trouve dans des situations à la fois hostiles et intimidantes qui peuvent influer sur la prise de ses décisions. Lesquelles décisions peuvent, à leur tour, contribuer à la dégradation de l'ambiance générale et la violence qui touche tout ce qui se trouve dans le stade : supporters, joueurs, responsables et agents de l'ordre public.

C'est parfois une spirale à très haut risque pour tout le monde. Ce qui est grave dans nos stades, c'est qu'il y a beaucoup de laxisme en face de l'application de la loi et des règlements.

Le premier accusé, à mon avis, reste quand même l'arbitre, dans la mesure où il n'applique pas systématiquement l'article 5 de son support réglementaire des «lois du jeu» ou lois du football qui lui donne le droit d'arrêter momentanément ou définitivement le match pour calmer les esprits et éviter le pire dans l'intérêt des parties. A mon avis, il n'y a aucune considération qui oblige l'arbitre à avantager le spectacle (si spectacle il y a vraiment) à la sécurité des personnes. On badine beaucoup à ce propos ! Et c'est comme cela que les choses dégénèrent souvent.

De plus, il y a le fait qu'on ne tient pas régulièrement (ou plus du tout) l'habituelle réunion technique d'avant-match. Tous les intervenants dans l'organisation du match doivent se partager les rôles et appliquer strictement les règlements en étant chapeautés par le coordinateur général. Tout doit être préalablement préparé en vue de prendre les mesures adéquates à tous les scénarios susceptibles de se produire. C'est très important».