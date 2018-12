Tunisie: Clôture du cycle «Roots in the City» avec des airs du nord-ouest

Il s'agit de dignes représentants des habitants khroumiriens qui transcendent tous les jours l'existence par des chants sublimes qui font rêver et danser.

Ce sont les huit musiciens du collectif N-O LIVE qui se sont produits samedi 1er décembre 2018 au Théâtre des jeunes créateurs de la Cité de la culture en clôture du cycle musical «Roots in the City», organisé par le Pôle musique et opéra du Théâtre de l'opéra de la Cité de la culture, après deux soirées animées par le groupe «Targ et Chawchra».

Sur Scène, et devant un public debout, les huit musiciens ont animé cet événement en partageant avec l'assistance la joie de vie à travers des airs, tout droit venus de la verdoyante et belle Khroumirie. Des chants profonds, vrais et sincères, rendant hommage au patrimoine musical populaire du nord-ouest tunisien. N-O LIVE a offert, au cours de cette soirée, des morceaux métissés, avec des sonorités puisées dans d'autres registres.

Issu de la résidence artistique qui s'est tenue lors de la 8e édition du Forum Jeunesse organisé par «Shanti» et l'Institut français de Tunisie (IFT), le collectif N-O LIVE est une expérience unique qui a réuni pour la première fois des musiciens du nord-ouest de la Tunisie.

Mixant rock, funk et musique électronique avec les sonorités de la «gasba» et la «zukra» de Jihed Maaroufi, la voix chaleureuse d'Amine Cherni, la rythmique envoûtante de Héni Tarkhani et Badra Bouslimi et les airs connus et moins connus du patrimoine musical du nord-ouest, N-O LIVE ont émerveillé le public du Théâtre des jeunes créateurs qui s'est très bien prêté pour ce genre de spectacle.