Tunisie: La grève «intermittente» menace les examens

Quatre mille docteurs au chômage, c'est un chiffre démoralisant brandi par le syndicat libre des enseignants-chercheurs, «Ijaba», dans le but de sensibiliser non pas seulement sur l'ampleur de la déperdition, mais surtout à propos des risques du non-recrutement et de l'encouragement à «aller voir ailleurs». Du côté de la fuite des cerveaux. Et ce syndicat est de nouveau en grève. Une grève qui menace les examens, même si la Fédération Ugtt s'y oppose.

Ijaba, syndicat «parallèle» de l'enseignement supérieur, non affilié à l'Ugtt, est né juste au lendemain de la révolution, lorsque BCE était Premier ministre et Rifâat Chaâbouni à la tête du ministère. Et il avait réussi à convaincre les autorités de lui accorder son visa et de procéder, à la source, au prélèvement des cotisations de ses adhérents.

Un syndicat réservé aux enseignants-chercheurs

Cela n'avait pas été apprécié, à l'époque, par les syndicalistes Ugtt et des bobards avaient même circulé accusant le nouveau venu d'être appuyé par Ennahdha. Mais les animosités se sont apaisées puisque «Ijaba» ne s'occupe que des enseignants-chercheurs, alors que la Fédération générale affiliée à l'Ugtt prend en charge toutes les catégories d'enseignants du supérieur, soit les agrégés, les technologues et les enseignants-chercheurs.

Le nouveau syndicat avait fait parler de lui l'an passé, lorsqu'il avait mené une grève qui menaçait les examens, un jusqu'au-boutisme très à la mode en ces temps de révolution. Cette année-ci, c'est rebelote.

Ijaba en grève intermittente

Mais c'est à une grève intermittente que l'on a eu recours. La première semaine, les adhérents d'Ijaba ont chômé lundi, mercredi et vendredi, ensuite ce fut mardi, jeudi et samedi. La raison de ce mouvement : le non-respect de la date butoir du 31 octobre convenue comme rendez-vous pour la promulgation du nouveau statut des enseignants du supérieur. Les revendications sont les mêmes depuis l'année dernière, rattraper les salaires des juges. Mais elles sont formulées autrement.

4.000 docteurs sans emploi

Et puis il y a les 4.000 docteurs sans emploi que le gel général des recrutements à la fonction publique condamne «à perpétuité». En proposant aux deux syndicats de renégocier le statut général des enseignants, le ministre Khalbous a pu gagner du temps, mais les dirigeants d'Ijaba sont désormais convaincus qu'il voulait tout juste gagner du temps, d'où ce mouvement un an après. Et la grève va englober, cette semaine, les devoirs surveillés et pourrait aller jusqu'à mettre en cause les partiels.

Même si le syndicat ne compte en fait que 2.500 affiliés et n'a aucune prise sur les Iset, voici de nouveau que des enseignants ne se gênent pas de mettre en cause la finalité de l'institution qui est leur raison d'être. Mais le droit de grève est sacré.