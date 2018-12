Tunisie: Le Stade El Menzah va faire peau neuve

Danso au CA en transfert libre

L'ancien agent de joueurs Ridha Dridi a indiqué que le jeune ailier gauche ghanéen Richard Danso, 18 ans, est libre de tout engagement. il ne coûtera par conséquent aucune indemnité de transfert au club de Bab Jedid. Danso, qui fait partie de la sélection ghanéenne U20, devait être aligné hier matin à 10H dans le match amical entre les élites clubistes et le club d'Al Ouardia. Ce match s'est déroulé sur la pelouse d'Al Ouardia.

Des billets de soutien pour l'USM

L'Union Sportive de Monastir a récemment mis en vente des billets de soutien d'une valeur de 3 dinars. Par ailleurs, Faouzi El Ouni a quitté l'US Monastir. L'entraîneur des gardiens a commencé son travail à l'Etoile Sportive du Sahel à la place de Adel Zouita.

Il pleut des sanctions !

La Ligue a récemment communiqué ses décisions disciplinaires à l'issue des rencontres de la 9e journée de L1.

Le Club Sportif Sfaxien a ainsi écopé d'une amende de dix mille dinars à cause d'une banderole irrespectueuse à l'encontre du président de la Fédération Tunisienne de Football Wadii Jarii.

Le Club Athlétique Bizertin devra s'acquitter d'un montant de 7500 dt à cause de la descente sur la pelouse d'un supporter (récidive). Le Stade Tunisien a écopé lui d'une amende de 2500 dt pour la même raison (première fois). L'Espérance de Tunis et l'ES Métlaoui devront payer respectivement des amendes de 2500 et 1500 dt à cause des jets d'objets divers par leurs supporters. Concernant le cas du président du Club Athlétique Bizertin, Abdessalem Saidani, ce dossier sera traité par la commission de discipline de la Fédération tunisienne de football.

Khazri, Badri, Khenissi et Châabani dans le ghota africain

La Confédération Africaine de Football a récemment communiqué la liste des prétendants à ses différentes distinctions au cours des CAF Awards. Dans la catégorie «Joueur africain de l'année», un trio tunisien sera présent parmi les 34 nommés. Il s'agit du Stéphanois Wahbi Khazri et des deux joueurs de l'Espérance Sportive de Tunis Anice Badri et Taha Yassine Khenissi. Dans la catégorie «Entraineur de l'année», Mouine Chaabani a été nommé en compagnie de plusieurs autres noms tels que Hervé Renard et Aliou Cissé. Le gala CAF Awards 2018 aura lieu le 08 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal.

Ali Mâaloul-Youssef Msakni: le bout du tunnel

Le défenseur d'Al Ahly, Ali Maaloul, devrait retrouver les terrains au cours de ce mois de décembre. Blessé en demi-finale aller de la Ligue des Champions africaine 2018, Ali Maâloul est absent des terrains depuis le mois d'octobre. Le staff médical d'Al Ahly estime que l'international tunisien sera apte à la compétition dans deux semaines. Le club d'Al Duhail a quant à lui annoncé le retour aux entraînements collectifs de Youssef Msakni.

Le Tunisien était absent des terrains depuis la fin de la saison dernière à la suite d'une blessure aux ligaments croisés, qui l'a éloigné des rangs de son équipe et de la sélection tunisienne.

Youssef Msakni a même dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2018.

L'EST disputerait la super-coupe d'Afrique à Doha ?!

Le Qatar a récemment proposé à la Confédération Africaine de Football la tenue de la finale de la Super Coupe d'Afrique à Doha.

Ce match oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des Champions africaine au vainqueur de la Coupe de la Confédération. L'Espérance Sportive de Tunis sera l'une des deux formations présentes dans cette finale. Son adversaire sera connu à l'issue de la finale retour de la Coupe de la Confédération qui opposera demain les Congolais de l'AS Vita Club aux Marocains du Raja Casablanca (aller 0-3).

D'habitude, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions qui accueille sur son terrain son adversaire. Mais la CAF semble vouloir changer cette règle pour offrir plus de visibilité au football africain.