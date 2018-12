Tunisie: Un grand succès populaire et sportif

La Maire de Tunis, Mme Souad Abderrahim a, quant à elle tout simplement pris le départ pour disputer la course pour tous et c'est, arborant encore son dossard de compétition, l'air très décontractée, qu'elle nous a confié : «Je ne peux qu'être heureuse de cette ambiance qui anime le cœur de la capitale.

Cette compétition, le Marathon international de Tunis-Carthage de la Comar, est déjà une tradition et cette foule prouve que de plus en plus de monde s'y attache. Cela confirme notre intention de faire en sorte qu'il y ait chaque semaine une animation pareille au centre de Tunis. La journée sans voiture en sera une illustration et les piétons pourront faire de cette célèbre esplanade un lieu de détente et de promenade».

Quant aux déclarations du représentant de la Fédération internationale d'athlétisme, M. Pierre Weiss, venu spécialement pour superviser et observer le déroulement de ce Marathon international de Tunis-Carthage de la Comar, elles étaient assez élogieuses. Elles étaient particulièrement importantes, étant donné qu'elles conditionnaient l'inscription de cette compétition sur le calendrier international. Ses appréciations étaient attentivement suivies par M. Lotfi Haj-Kacem, président du Comité d'organisation : «C'est positif. Le parcours est bon, malgré la petite difficulté que représente l'ascension de la colline de Carthage, mais nous considérons que ce Marathon international de Tunis-Carthage de la Comar peut choisir de ne pas être une compétition à record du monde. C'est son droit le plus absolu. De toutes les manières, les points figurant sur le cahier des charges, et qui sont absolument incontournables, sont largement atteints et les conditions remplies. Ce fut une belle course et la vue sur Carthage est imprenable. Merci pour la Tunisie et pour son accueil. Ah, une petite chose encore : j'ai vu pour la première fois un motard demander à céder le passage avec une courtoisie et un sourire désarmants».

Voilà, cela résume l'ambiance dans laquelle s'est déroulé ce Marathon international de Tunis-Carthage de la Comar en cette matinée de dimanche qui a vu le succès du Marocain Jaoued Kallouz dans un temps très acceptable (2h16'32"), étant donné que la présence d'un vent assez gênant a quelque peu atténué les ardeurs des différents concurrents.

La 33e édition du Marathon international de Tunis-Carthage de la Comar a enregistré un nouveau record de participation. Près de cinq mille jeunes et moins jeunes, débutants et spécialistes se sont alignés sur la ligne de départ. Ce nombre croissant, qui sera sans doute encore plus important dans l'avenir, contraindra les organisateurs à réaménager les départs pour qu'il n'y ait pas de gêne pour les spécialistes qui auront de plus en plus de peine à s'extraire de... cette foule de courageux compétiteurs et compétitrices, attirés par la course à pied.

La course pour tous, comme les autres (21 km et marathons) ont enregistré un accroissement du nombre et c'est prometteur, car la présence de pas moins de 401 étrangers est bon signe. On vient maintenant spécialement pour le Marathon international de Tunis-Carthage de la Comar. Avec l'inscription sur le calendrier international, ce sera encore plus d'engouement et le nombre s'accroîtra automatiquement.

Résultats

Marathon

1- Jaoued Kallouz (Maroc) 2h16'32"

2- Moses Too (Kenya) 2h16'51"

21 kilomètres (handicapés)

1- Trichi Abdelmalek (Tun) 1h19'09"

2- Jamel Amara (Tun) 1h29'24"

21 kilomètres (H) moins de 40 ans

1- Raouf Boubakeur (Tun) 1h07'10"

2- Benghali Chemseddine (Alg) 1h07'28"

3- Tarek Hachani (Tun) 1h07'37"

21 kilomètres (D) moins de 40 ans

1- Nada Omri (Tun) 1h22'39"

2- Nawel Zandawi (Alg) 1h27'39"

3- Emna Gamaoun (Tun) 1h27'58"

Vétérans dames

1- Thouraya Chahed (Tun) 1h38'01"

Joséphine Durin (France) 1h41'22"

Vétérans hommes

1- Abdelaziz Larkam (Alg) 1h16'47"

2- Mohsen Belaid (Tun) 1h20'25"

3- Hocine Khachacha (Alg) 1h21'27"

Course pour tous

Dames

1- Marwa Nasri

2- Rafika Abdennabi

3- Yasmine Rezgui

Hommes

1- Nacim Souissi

2- Kamel Thayfali

3- Abderrazak Tayar