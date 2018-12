Tunisie: L'ASG rate le coche

Avertissements: Ouni, Foudai, Chaouech

CSHL: Guesmi, Meskini, Berrjab, Boulaâbi, Ouni, Aboud, Bouzidi (Jamel), Sghaïer, Foudaï (Daou), Ben Salem, Gharbi

ASG : Sedki, Bouslimi, Chaouech, Khlij, Agrebi, Jerbi, Aboulay (Mekki), Mezni, Attia, Saïdi (Zrelli), Gouma (Soula).

A la recherche d'une victoire depuis plus de cinq journées, les deux équipes ont présenté un petit football. Le CSHL a opté pour un bloc bas et l'ASG s'est rué vers l'avant de manière imprudente. En effet, à la 3', Sghaïer a raté son match en dilapidant une occasion pour ouvrir le score. Sentant le danger, les visiteurs ont profité d'une hésitation défensive pour ouvrir le score à la 7' par Mezni, ce dernier a bien exploité une défaillance du duo Boulaâbi-Ouni pour battre Guesmi. Surpris par ce but, les banlieusards ont trouvé beaucoup de problèmes pour ouvrir des brèches bien fermées par Bouslimi, Khlij et Agrebi. Cette manière d'évoluer a défiguré le jeu hammamlifois à l'image de son trio Sghaïer, Bouzidi et Gharbi, qui ont été amorphes tout du long de cette première mi-temps. La domination des Gabésiens a été nette face à un ensemble hammam-lifois crispé et incapable de faire face à un ASG appliqué à souhait. Il est à signaler que les visiteurs ont failli aggraver le score à la 21', mais Attia a vu son tir dévié par le gardien banlieusard en corner.

Egalisation de Foudaï

Après la pause, les Hammam-Lifois se sont montrés menaçants et à la 50', ils ont réussi à égaliser par leur buteur Foudaï, ce but est venu au bon moment pour redonner un peu d'espoir aux locaux qui voulaient sortir vainqueurs de ce face-à-face avec les Gabésiens avides de rachat après sept matches sans victoire. Et pour tenter de remédier à la stérilité à l'entrejeu, Buscher a changé Bouzidi par Malek Jamel, ce dernier a tenté d'alimenter Ben Salem et Foudaï pour doubler la marque.

Les Gabésiens ont continué à jouer la prudence en défense avec des attaques rapides par Attia et Aboulay. Mais la défense locale a été vigilante pour annihiler les tentatives gabésiennes.

Après l'égalisation des locaux, les Gabésiens ont fait montre d'une bonne application et organisation défensive. Ils ont réussi à gérer les aléas de la rencontre. Pour leur part, les Hammam-Lifois ont manqué de concentration. Encore une fois, le staff technique du CSHL doit revoir l'emplacement des joueurs en défense et en attaque. Il est à signaler que le gardien de l'ASG, Sedki, a sauvé son équipe d'un but certain à la 90'.

Les deux équipes continuent à décevoir depuis le début de la saison. Ce nul n'arrange aucune équipe. Il est temps de se réveiller, mais l'ASG pourrait faire mieux !