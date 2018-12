Tunisie: Ca frémit !

Et dire que de cette école sont sortis des jeunes de pays frères et amis qui ont été... ministres, présidents de Comités olympiques et cadres supérieurs, une fois rentrés dans leurs pays ! La piscine, les nombreuses dépendances de cette prestigieuse école de formation de cadres sont en ruine. Nous ignorons la décision qui a été prise, mais, nul doute qu'il y aura des suites.

Et... enfin le stade d'El Menzah est peut-être sorti de sa solitude et de sa détresse. La ministre lui a rendu visite en compagnie de son homologue de l'Equipement et du président de la FTF. Nous l'avions souhaité tout récemment, à la suite du mépris de la «chose publique» dont il était victime depuis des années. Ce merveilleux stade est à quelques pas du siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Tous les ministres le voient au moins quatre fois par jour et aucun n'a pris l'initiative d'y aller pour le faire prendre en charge et le relancer dans le circuit, alors que nous manquons cruellement d'installations de ce niveau.

Là, la décision a été prise pour entreprendre les travaux et d'ici un an nous pourrons voir «El Menzah» reprendre du service.