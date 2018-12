Tunisie: Le réalisme espérantiste

JSK : A. Frioui, Layouni, Rebai, Bacha, Bouchniba, Salhi (Korbi), Meskini, Métiri (Romdhani), Laâouichi, Sassi, Bouguerra (R. Frioui).

EST : Ben Chérifia, Meskini, Chammam, Mahmoud, Machani, Coulibaly, Chaâlali, Fadaâ (Jouini), Belarbi (Badri), Rejaïbi, Khenissi (Mejri)

L'ambition des jeunes Aghlabides n'était pas suffisante pour retrouver la réussite. Ils ont présenté un rendement assez probant au cours de la première partie du jeu sans concrétisation. En début de match, les Aghlabides n'ont pas été mauvais au niveau de l'emplacement en défense. Quant aux Espérantistes, ils ont été prudents avec parfois des attaques rapides de Belarbi et Rejaïbi. La première action a été à l'actif des « Sang et Or » par l'intermédiaire de Fadaâ, qui profite d'une mauvaise relance de la balle mais son tir est dévié par le gardien Frioui (10'). Les Aghlabides ont cherché à surprendre les visiteurs et le tir de Salhi est dévié par Ben Chérifia au corner (12'). Par la suite, le jeu devient plus ouvert avec des actions offensives des Aghlabides sans effet. Pour leur part, les visiteurs ont cherché des brèches dans la défense aghlabide par des attaques rapides sur les ailes de la part de Fadaâ, Belarbi et Rejaïbi. A la 32' l'arbitre Maher El Harrabi a été touché et il n'a pu poursuivre la rencontre. C'est le 4e arbitre Mourad Jerbi qui a pris la relève. Le jeu offensif des Aghlabides manquait d'efficacité en phase finale à l'instar du tir de Salhi à la 40'. Sa balle heurte le poteau avant de sortir. Un coup franc botté par Chammem, le gardien, éloigne la balle mais Khénissi profite de la mauvaise relance de la balle et la dévie de la tête dans les filets de Frioui (45'). Les Espérantistes n'espéraient pas mieux vu la modestie de leur rendement au cours de cette première phase.

La rage de vaincre

Après la pause, les Aghlabides sont entrés dans l'intention d'égaliser. Derbal demande à ses protégés d'avancer et de presser la défense espérantiste. Chaâbani lance Mejri pour suppléer Khénissi, blessé. Les attaquants aghlabides ont varié les actions offensives. Une attaque rapide de Sassi qui dribble la défense avant de tirer mais le gardien Ben Chérifia capte la balle (55'). Le coach Derbal lance Frioui pour animer l'attaque. Cependant, les Champions d'Afrique étaient plus organisés en défense et ont fermé les issues avec des attaques rapides par Badri, Rejaïbi et Méjri. Ce dernier profite d'un centre de Chammam qui temporise, mais son tir est dévié par le gardien Frioui (62'). Le souci du résultat et le manque de concentration ont été déterminants. Les visiteurs ont profité des espaces laissés par la défense aghlabide. Ainsi une attaque rapide menée par Rejaïbi, qui dribble Bouchniba avant de servir Fadaâ dans les 16m, permet à ce dernier de doubler la mise pour l'EST (67'). Ce second but a ses conséquences sur le moral des camarades de Frioui. Par conséquent, Derbal lance Korbi et Romdhani en attaque dans l'intention de revenir dans le score. Cependant, le bon emplacement des protégés de Chaâbani a privé les Sassi, Korbi et Laâouichi de solutions en attaque.

La Chabiba a été victime de l'absence d'un attaquant racé alors que les protégés de Chaâbani ont réussi une victoire rassurante sans prendre de risques en attaque.