Algérie: ONU Habitat appelle à établir des villes et communautés durables d'ici 2030

New York — Le Programme des Nations Unies pour un meilleur avenir urbain (ONU Habitat) a exhorté les municipalités, collectivités locales et gouvernements nationaux à accélérer leurs efforts pour réaliser l'Objectif de développement durable 11 (ODD 11) visant à établir des villes et communautés durables d'ici 2030.

Selon un nouveau rapport d'ONU-Habitat publié en 2018, les progrès accomplis depuis 2015 par les autorités locales et nationales dans la réalisation de l'ODD 11 sont inégaux.

"L'urbanisation est l'un des problèmes les plus importants en matière de développement durable.

Nous devons nous assurer de faire les choses correctement si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et évoluer vers un monde où nous verrons la fin de la pauvreté, la protection de notre planète et tous ceux qui jouiront de la paix et de la prospérité", a déclaré Maimunah Mohd Sharif, la cheffe d'ONU-Habitat.

Elle a ajouté que "les villes sont des espaces où tous les ODD peuvent être intégrés pour apporter des solutions holistiques aux défis de la pauvreté, de l'exclusion, du changement climatique et des risques". "Au rythme de la croissance urbaine actuelle, plus de 700 villes compteront plus d'un million d'habitants d'ici 2030.

Sans une planification et une réglementation adéquate, cette situation pourrait entraîner une augmentation de la pauvreté, de la criminalité, de la pollution et des maladies dues aux bidonvilles, un manque d'eau potable et l'assainissement, des routes encombrées et peu ou pas d'espaces ouverts sûrs", souligne ONU Habitat .

Ce programme note également que le logement est de plus en plus inabordable pour de larges pans de la population, ceux d'Afrique étant particulièrement touchés.

La pollution de l'air est en augmentation et bien que la fourniture de transports publics soit en augmentation, elle reste insuffisante. Les villes se développent à un rythme plus rapide que leur population , ce qui entraîne des coûts plus élevés pour les infrastructures, plus de trafic et plus de pollution.

Cependant, les villes et villages, où vit actuellement la moitié de la population mondiale, peuvent être des foyers de croissance économique et de développement et peuvent être les foyers d'une meilleure qualité de vie pour tous. Aucun pays n'a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire sans être urbanisé et les villes génèrent environ 70% du PIB mondial.

En outre, ce rapport montre que la proportion de ceux qui vivent dans des bidonvilles dans les zones urbaines diminue, ce qui indique que des progrès significatifs ont été accomplis dans la fourniture de logements décents et le déplacement des populations hors des établissements informels.

Cependant, avec la croissance démographique mondiale, le nombre total de personnes vivant dans des bidonvilles, le nombre d'établissements humains est passé de 807 à 883 millions entre 2000 et 2014.