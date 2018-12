Algérie: Oran - Ouverture de la 20ème édition de la Semaine nationale du Saint Coran

Oran — La 20ème édition de la Semaine nationale du Saint Coran s'est ouverte, lundi à Oran, en présence du ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, ainsi que d'hommes de culte venus de différentes wilayas du pays.

A cette occasion, M. Mohamed Aïssa a fait lecture d'un message adressé aux participants par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflka, dans lequel il a souligné l'importance de la fidélité, en tant que valeur prônée par l'Islam, thème retenu pour cette 20ème édition.

Le chef de l'Etat a affirmé que "la fidélité est un système d'éthique intégré qui s'élève au rang des valeurs promues et protégées par les esprits saints, des valeurs prônées et défendues par les lois, l'éducation et l'enseignement".

"La force des nations diffère en fonction du rayonnement qu'elles s'attèlent à conférer à cette valeur, dont dépend leur essor ou leur disparition", a-t-il souligné, ajoutant que "la force d'une nation se mesure à sa fidélité à son passé, à son patrimoine et à son histoire car sa faiblesse réside dans le reniement de son passé, l'abandon de son patrimoine, l'oubli de son histoire et le mépris de son enseignement".

La cérémonie d'ouverture de cet événement, organisé sous le patronage du Président de la République a été marquée par une Tilawa (récitation) collective du Saint Coran par des élèves de l'école coranique de la mosquée El Imam Ali Ben Abi Taleb d'Oran, ainsi que la projection d'une vidéo sur la 19ème édition de cette manifestation, organisée en 2017 à Annaba.

Au cours de cet événement, qui a vu la présence de chouyoukh de zaouïas et d'imams de différentes wilayas du pays, un documentaire intitulé : "Les imams, martyrs des tribunes" a été présenté et un hommage posthume rendu aux imams martyrs du devoir national.

Les imams de la wilaya d'Oran ont honoré le Président de la République pour ses réalisations et les efforts qu'il a déployés durant ces deux décennies.

Par ailleurs, un concours national de récitation du Saint Coran, de psalmodie et d'exégèse (Tadjwid wa Tafssir) sera lancé dans l'après-midi au niveau de la Mosquée-pôle Abdelhamid Ibn Badis, avec la participation de 45 candidats de différentes nationalités. La même mosquée accueillera mardi un colloque intitulé : "La loyauté au Saint Coran" en présence d'environ 400 participants de différentes wilayas du pays.

Cette rencontre de deux jours abordera quatre axes, en l'occurrence, "La loyauté envers la famille et la société", "La loyauté envers le pays, la nation et la société", "La loyauté envers l'esprit de la Chariâa et ses principes" et enfin "La loyauté envers l'identité islamique à l'ère de la globalisation culturelle".