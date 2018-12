Algérie: Algérie-Arabie Saoudite - Inauguration de 5 projets de partenariat en Algérie

- Cinq (5) projets de partenariat conclus entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite dans plusieurs domaines ont été inaugurés, lundi, en prévision de leur entrée en service début 2019.

Lesdits projets ont été inaugurés lors de la 12e session du Conseil d'affaires algéro-saoudien, coprésidé par le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi et le ministre saoudien du Commerce et de l'investissement, Madjed Abdullah Al Qassabi, en marge de la visite du Prince héritier saoudien, l'Emir Mohammed Ben Salmane en Algérie.

A cet effet, des partenariats ont été établis entre les opérateurs algériens et saoudiens pour concrétiser 5 projets de partenariat dans plusieurs wilayas du pays.

Ces projets concernent la chimie minérale, le traitement des minéraux et l'industrie des produits chlorés, de l'hydroxyde de sodium ou la soude caustique et la soude destinée à la purification de l'eau par la société saoudienne "Adwan Chemicals". Il s'agit également du projet d'industrie pharmaceutique confié à la société saoudienne "Tabuk Pharmaceuticals" avec une capacité de production de 10 millions d'unités.

Il a été procédé, en outre, à l'inauguration d'un projet de fabrication du papier hygiénique par la société saoudienne "Paper mill", d'une capacité de production de 30.000 tonnes pour un coût de 20 millions de dollars et un autre dans le secteur agroalimentaire relatif à la production du jus dans la wilaya de Blida par "Aujan Groupe Holding (AGH)".

M. Yousfi a exprimé la volonté de l'Algérie de promouvoir le partenariat et les investissements entre les deux pays pour les hisser au niveau des aspirations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika et du Prince héritier saoudien, l'Emir Mohammed Ben Salmane. M. Yousfi s'est dit satisfait de la disposition des deux pays à hisser la coopération dans le domaine de l'industrie et d'autres secteurs.

Le secteur de l'Industrie, a-t-il dit, figure en tête des secteurs qui s'attèlent à concrétiser des projets de partenariat entre les deux pays, soit 12 projets d'un montant de 14 milliards de Da et ce dans les domaines des produits chimiques, du bâtiment, de l'industrie alimentaire et de la sidérurgie.

Avant l'ouverture des travaux du Forum d'Affaires algéro-saoudien, M. Yousfi avait reçu le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de l'industrie et des mines.

A cet effet, il a présenté à son homologue saoudien et à la délégation l'accompagnant, les grands projets et réalisations accomplis par l'Algérie dans différents domaines, notamment les matériaux de construction, la sidérurgie, le textile et les mines.

De son côté, le ministre saoudien a mis en avant les potentialités de l'Algérie en matière de diversification de son économie.

Les deux parties ont convenu d'examiner les possibilités de coopération et de réalisation de grands projets dans de nombreux domaines notamment l'industrie chimique.