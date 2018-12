Sahara Occidental: Les deux parties au conflit mercredi à Genève

Alger — Les deux parties au conflit du Sahara occidental, le Maroc et le Front Polisario, se rencontreront, mercredi à Genève (Suisse), sous les auspices de l'Envoyé spécial de l'ONU au Sahara occidental, Horst Koehler, en vue d'évoquer les prochaines étapes du processus de règlement onusien et dresser un bilan des développements survenus depuis l'arrêt des pourparlers en 2012.

Pour la première fois depuis l'échec des négociations de Manhasset aux Etats-Unis en 2012, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, sera face à face avec Khatri Addouh, le chef de la délégation sahraouie aux négociations à Genève, en présence de Horst Koehler, qui a déclaré à sa prise de fonction que sa mission était de mettre fin au conflit vieux de 43 ans.

Ces négociations, auxquelles l'Algérie et la Mauritanie ont été conviées en tant qu'Etats voisins, verront aussi la participation du côté sahraoui, du coordinateur sahraoui avec de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), M'hamed Khaddad, du représentant sahraoui auprès des Nations unies, Sidi Mohamed Omar, ainsi que la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes sahraouies, Fatima Elmehdi et le conseiller auprès du Secrétariat national du Front Polisario, Mohamed Ali Zerouali.

Le Maroc a, également, rendu public la composition de sa délégation officielle à Genève. Selon la presse marocaine, elle sera conduite par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui sera accompagné notamment du directeur général des études et de la documentation (DGDE - service de renseignements), Mohamed Yassine Mansouri.

Organisée à l'initiative de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'Onu pour le Sahara occidental, Horst Koehler, la réunion de Genève est prévue sur deux jours (5 et 6 décembre) et devra permettre d'accélérer la reprise des négociations directes entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, selon les exigences des résolutions de l'ONU, garantissant au peuple sahraoui l'exercice de son droit à autodétermination, dont celle adoptée en avril 2018 (2414) qui avait appelé les deux partis au conflit à "reprendre les négociations, sans conditions préalables et de bonne foi".

Dans ses invitations adressées aux parties au conflit, M. Kohler a souligné que le "principal objectif" de ces pourparlers était "d'évoquer les prochaines étapes à même de relancer le processus politique, outre l'évaluation des développements enregistrés depuis l'arrêt du processus de Manhasset en 2012".

Dans ce contexte, le Front Polisario a affirmé avoir été toujours disponible à reprendre les négociations avec le Maroc, sous l'égide de l'ONU, sans conditions préalables avec la volonté de relancer le processus de règlement du conflit sahraoui sur la base du respect de la légalité internationale et des résolutions de l'Onu, qui garantissent au peuple sahraoui son droit à autodétermination.

D'ailleurs, le Front Polisario n'a pas cessé de formuler l'espoir de voir le processus du règlement du conflit marquer un tournant décisif, cette année, insistant sur des négociations directes et qui devrait permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination.

Relancer le processus après plusieurs années de blocage marocain

Après un blocage du processus qui dure depuis le cessez-le-feu au Sahara occidental, en raison des obstacles mis en place par le Maroc au fil des ans pour empêcher le règlement du conflit sur la base des principes de la légalité internationale, M. Kohler à convaincu les parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, unique et légitime représentant du peuple sahraoui, à se rencontrer à nouveau autour de la table des négociations.

A la veille de cette réunion, le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, a souligné que la délégation sahraouie participera avec "une volonté sincère de progresser vers une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance".

Dans sa dernière présentation sur la situation du Sahara occidental, au Conseil de sécurité en début novembre, l'émissaire de l'ONU a insisté en effet sur l'urgence de relancer le processus de règlement de la question sahraouie qui permettrait une "solution mutuellement acceptable qui garantirait l'autodétermination du peuple sahraoui".

"L'objectif reste celui de reprendre les négociations directes entre les parties au conflit en 2018", avait-il plaidé, d'autant plus que le processus de paix lancé par l'ONU débuts des années 80 se trouve actuellement dans l'impasse en raison de multiples entraves dressées par le Maroc pour empêcher le règlement du conflit.

Saluant l'initiative de l'Envoyé spécial de l'ONU, pour la relance des négociations, le coordonnateur sahraoui avec la Minurso, M'hamed Kheddad, a affirmé que la démarche de M. Kohler s'inscrit dans l'esprit des différentes résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu exigeant la reprise des pourparlers en vue de parvenir à une solution durable au conflit sahraoui qui soit "conforme à la lettre et à l'esprit des décisions pertinentes" de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) devenue Union africaine (UA) et des Nations unies (ONU).

Le rendez-vous de Genève intervient dans une conjoncture où le dossier de la cause sahraouie a enregistré d'importants développements, marqués notamment par les verdicts de la CJUE, établissant la distinction entre le Maroc et les territoires sahraouis occupés, ainsi que la réduction du mandat de la MINURSO de douze mois à six mois par le conseil de sécurité de l'ONU.

Le Sahara occidental demeure la dernière colonie en Afrique occupée par le Maroc. La question sahraouie est inscrite depuis 1966 sur la liste des territoires non autonomes et est soumis au règlement 1514 du Conseil de sécurité qui comprend la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux.

Les rencontres entre les deux parties au conflit

Les deux parties au conflit du Sahara occidental, le Maroc et le Front Polisario, s'étaient rencontrés plusieurs fois depuis l'invasion des territoires sahraouis par le Marco en 1975, avant de tenir, sous les auspices de l'Onu, des négociations directes pour le règlement du conflit, conformément à la légalité internationale et les résolutions de l'Onu, garantissant au peuple sahraoui l'exercice de son droit à autodétermination.

Voici quelques repères dans les rencontres et discussions, certaines secrètes, entre le Maroc et le Front Polisario:

- 1979 à Bamako (Mali): premier contact direct.

- 1989 : rencontre à Marrakech entre le roi Hassan II et une délégation du Polisario

- 1983 à Alger

- 1996 à Genève

- 1997 à Londres

- 2001 à Wyoming aux États unis d'Amérique, rencontre sous les auspices de James Backer,

- 2009 à Durnshtain (Autriche)

- 2010 à Westchester (USA)

- Long Island (USA 2010 - deux rencontres - et 2011)

- 2001 à Mellieha (Malte)

Pour ce qui est des négociations directes sous les auspices de l'Onu, les rounds de discussions s'étaient tenus en :

- 1993 à Al aâyoun occupée,

- 1997, Juillet, à Londres

- 1997, août, à Lisbonne

- 1997, septembre, à Houston

- 2000, juillet, à Genève, sur le programme de mesures de confiance.

- 2000, septembre, à Berlin

- A Manhasset (Juin et août 2007, Janvier et mars 2008) ainsi que mars 2012, sous les auspices de l'émissaure de l'Onu, Christopher Ross, dans le cadre de la résolution onusienne 3437 de novembre 1979.