Ile Maurice: Surinam - Ses beaux-frères débarquent chez elle armés de sabres et barres de fer

Elle est «traumatisée» et «terrorisée». Cette mère de famille, une habitante de Surinam, raconte que sa maison a été saccagée par ses beaux-frères et un des gendres de ces derniers, hier, dimanche 2 novembre, vers 1 heure du matin.

S'y trouvaient au moment des faits des enfants, déplore-t-elle, dont un âgé de dix mois. Elle a porté plainte au poste de police de la localité pour «damage property by band» ainsi que pour le vol d'une chaîne en or d'une valeur de Rs 40 000 et de la somme de Rs 50 000. Argent qui aurait servi pour payer un avoué, car «le frère de mon époux nous a servi une mise en demeure pour avoir installé un auvent devant chez moi afin d'abriter la voiture de mon fils, achetée il y a environ deux semaines. Il a trouvé que cet auvent obstruait le passage».

«Ils étaient armés»

Toute cette affaire a commencé aux alentours de 23 heures, samedi, raconte la mère de famille à l'express. «Ma belle-fille a entendu un bruit de verre brisé. Elle est sortie pour s'enquérir de la situation et elle a aperçu un de mes beaux-frères asperger d'essence la voiture neuve de mon fils.» Les choses se seraient ensuite envenimées, au dire de l'habitante de Surinam. À tel point qu'ils ont dû solliciter la police, ajoute-t-elle. «Tout le monde est ensuite rentré chez lui... »

Le calme est revenu, mais pas pour longtemps. Vers 1 heure du matin, un van, à bord duquel se trouvaient une quinzaine de personnes, aurait débarqué devant sa maison, souligne la mère de famille. «Ils cherchaient mon fils et n'arrêtaient pas d'injurier. Ils ont brisé le panneau de vitre de la cuisine. Ils étaient armés de barres de fer et de sabres», poursuit-elle. «Mes fils, mes petits-enfants et moi-même sommes allés nous cacher chez un voisin jusqu'à ce que les choses se calment.»

Les suspects sont recherchés par la police.