Soudan: Atelier sur la Consolidation de la Paix à El-Fâcher pour les Personnes Déplacées

El-Fâcher, Khartoum — - Le Département des Femmes et de la Famille du Ministère de la Santé et du Développement Social de l'Etat du Nord-Darfour a organisé un Atelier sur le Renforcement de la Participation des Femmes à la Consolidation de la Paix et au Dialogue au Darfour en Coopération avec les Nations Unies et le Centre de Formation Maamoun Bahiri avec la Participation de plus de 50 Personnes Représentant des Femmes Dirigeantes des Camps, des Organisations de la Société Civile, des Imams des Mosquées et des Jeunes.

L'Atelier vise à Sensibiliser et à Promouvoir une Culture de la Paix en examinant un nombre de Documents de Travail présentés par un nombre de Professeurs d'Al-Fâcher et d'Université Islamique d'Omdurman pour deux jours.

L'atelier a été organisé par le Centre en coopération avec des partenaires de femmes dans divers États du Darfour, avec un financement de la Banque africaine du Soudan et de certains organismes.

L'Atelier fait partie d'une Série d'Ateliers Organisés par le Département de la Femme et de la Famille pour faciliter la Participation des Femmes au Processus de Paix au Darfour afin de Renforcer le Rôle des Femmes et leur Importance dans la Paix et le Processus Politique.

Les Documents de Travail présentés par un nombre d'Experts comprenaient: l'Organisation et l'Activation de la Société, l'Analyse de la Gestion des Conflits, des Coutumes et Traditions et de leur Rôle dans la Coexistence Pacifique entre Communautés, des Compétences de Communication Efficaces.