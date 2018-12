Ethiopie: Karama fait l'éloge des Relations Economiques Stratégiques avec l'Ethiopie

Khartoum — - Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Mohamed Karama, a salué les Relations Economiques entre le Soudan et l'Ethiopie et les a qualifiées de Stratégiques dans tous les domaines Economiques et Commerciaux.

Cela s'est produit Dimanche, lorsqu'il a reçu l'Ambassadeur d'Ethiopie auprès du Soudan, Shiferaw Jarso, en présence du Ministre d'Etat à l'Industrie et du Ministère du Commerce, Abul-Bashar Abdul-Rahman, Chef Adjoint DU Département de l'Etat voisin au Ministère des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Igbal Ishag.

La réunion a examiné les Relations entre deux pays dans le domaine de la Coopération Commerciale et Industrielle.

Karama a souligné l'importance de l'Expérience en matière d'Echange, de Renforcement des Capacités et de la Formation entre les deux pays, de Faciliter l'Echange de Capitaux et d'Investissements dans les Industries du Laser et du Textile, en plus de la création d'une Zone Franche entre les deux pays et de l'Activation du Commerce Frontalier pour l'Echange de Marchandises.

La réunion a également discuté de l'Organisation d'une Exposition Soudano-éthiopienne en Ethiopie pour présenter des Productions et l'Exposition devrait inclure les Arts Culturels et Folkloriques.

Karama, a réaffirmé la Volonté de son Ministère de Développer Davantage la Coopération Commerciale et Industrielle avec l'Ethiopie, de mettre en Place un Comité Ministériel Mixte entre deux pays et de Définir un Plan en vue de la Réalisation de ses Objectifs.

Abul-Bashar a affirmé que le Ministère est Disposé à Supprimer tous les Obstacles qui Entravent le Progrès des Echanges Commerciaux et Industriels entre l'Ethiopie et le Soudan.

L'Ambassadeur d'Ethiopie a affirmé la Profondeur des Relations Commerciales et Industrielles entre le Soudan et l'Ethiopie, exprimant son Vif Désir de Travailler pour la Consolidation des Relations Bilatérales afin de réaliser les Intérêts des Peuples Soudanais et Ethiopien.