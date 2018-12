Soudan: Le Chef du Service public au Koweït fait l'éloge de l'expérience soudanaise

Khartoum — La délégation de l'Autorité du Service public au Koweït conduite par général Mohamad Ahmad Al-Khider s'est rendue ce lundi au siège du service national à Khartoum.

La délégation s'est informée sur la technologie des informations, les projets, programmes et la performance du service national.

Elle a écouté un rapport sur les mesures et les traitements ainsi que sur les projets pour soutenir les forces armées, l'éducation et la sante notamment dans les régions rurales ainsi que les projets de l'Analphabétisme, de la production, du développement des communautés et des ressources humaines.

Le chef de la délégation koweitienne a souligné l'importance de la coordination et l'intégration des rôles et de tire parti des expériences du Soudan sur l'exploitation des capacités des jeunes dans des domaines civils et militaires.