Soudan: Al-Bashir confirme la Poursuite de Collecte d'Armes par le Gouvernement

Khartoum — - Le Président de la République, le Marechal Omer Al-Bashir, a affirmé que le Gouvernement continuerait à Collecter des Armes dans les Etats du Darfour et dans d'autres Etats pour qu'il soit seulement dans le main du Gouvernement et le Gouvernement soit Responsable de la Protection des Personnes et des Biens, ainsi que du Maintien de la Sécurité et de la Stabilité dans le pays.

Le Président de la République, lors de son Allocution Lundi à la Salle de l'Amitié à Khartoum, a Inauguré le Développement de l'Etat de l'Ouest-Darfour sous le Slogan: "Nos Mains sont pour le Pays", a appelé à la Poursuite des Opérations du Nafeer, qui vise à Encourager et à Mobiliser les Ames, soulignant que la plupart des Institutions Educatives, la Santé et les Lieux de Culte ont été créés par l'Effort Populaire, : "Nafeer est un Projet Authentique du Peuple Soudanais, un Comportement basé sur les Valeurs de l'Humanité."

Il a souligné l'Engagement de l'Etat à payer quatre fois plus que le Citoyen pour la Renaissance de l'Etat et le Prix des Efforts du Gouvernement de l'Etat.

Le Président de la République a reçu un Document et une Charte des Dirigeants de l'Etat de l'Ouest-Darfour concernant leur Position et leur Soutien au Programme du Gouvernement de l'Etat, et l'annoncé leur Candidature à la Présidence de la République pour une Nouveau Mandat Présidentiel aux Elections de 2020.

Pour sa part, Hussein Yassin, Wali de l'Etat de l'Ouest-Darfour, a Redynamisé les Services de Sécurité afin de Maintenir la Situation Générale en matière de Sécurité dans l'Etat, soulignant l'importance de la Collecte des Armes dans cet Etat.

Le Wali a déclaré que l'Objectif de Nafeer est Renaissance de l'Etat et l'Exécution des Projets de Développement et de Service.

Des dons Matériels ont été faits par des Entreprises et des Dirigeants appartenant à l'Etat à Nafeer de Renaissance, dans l'Etat de l'Ouest-Darfour.