Cote d'Ivoire: Marseille - Quand Drogba défend Mitroglou

Rien ne marche chez Kostas Mitroglou cette saison. Depuis le début de l'exercice 2018-2019, l'attaquant grec fait preuve d'inefficacité et manque cruellement de confiance devant le but.

Auteur de 10 matchs et 3 buts avec l'Olympique de Marseille, le joueur peut toutefois compter sur un soutien de poids, celui de Didier Drogba, ancien joueur de l'OM.

Interrogé sur la saison décevante de Mitroglou, l'ancien attaquant de Chelsea a utilisé un comparatif assez osé pour défendre le Grec.

« Il est dans le même cas que Lukaku, que Morata. Ce sont des attaquants qui sont en manque de confiance et ce sont de vrais buteurs », a admis Drogba dans des propos relayés par RMC. « Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je sais de quoi je parle. Un buteur ça reste un buteur. Mitroglou je l'ai vu jouer et c'est un vrai buteur. La confiance, c'est très important pour un attaquant. Quand on n'a pas ça... tout change », a-t-il ajouté.

Il ne reste plus qu'à espérer que Mitroglou retrouve sa confiance, et on verra bien ce dont il sera capable. En 44 matchs avec l'OM, le joueur, recruté contre 15 millions d'euros, a marqué 16 buts.