Afrique de l'Ouest: Eclairage sur la Stratégie Régionale d'Inclusion Financière de la BCEAO

Dans le cadre de la première édition de la semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA, une conférence de presse a été animée le mercredi 28 novembre 2018, au siège de la BCEAO-Mali sis au quartier du fleuve de Bamako, par le président du comité national de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'inclusion financière, Souahibou Diaby et chargé de mission au ministère de l'Economie et des Finances.

Selon le conférencier, cette conférence de presse vise à porter à la connaissance de la population du lancement effectif de la stratégie régionale d'inclusion financière de l'UEMOA.

Il ressort du dossier de presse de la BCEAO que le document-cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière, adopté par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, le 24 juin 2016, traduit la volonté de la Banque Centrale de promouvoir le renforcement de l'accès des populations aux services financiers dans l'Union.

Selon Souahibou Diaby, la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'UEMOA vise, à travers la mise en œuvre du plan d'action aux niveaux régional et national, à « Améliorer, de manière permanente, l'accès et l'utilisation, par les populations de l'UEMOA, d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coûts abordables à 75% de la population adulte de l'UEMOA».

A cet égard, le document de presse indique que cinq axes stratégiques ont été identifiés : Promouvoir un cadre légal, réglementaire et une supervision efficaces ; Assainir et renforcer le secteur de la microfinance ; Promouvoir les innovations favorables à l'inclusion financière des populations exclues (jeunes, femmes, PME (Petites et moyennes entreprises), populations rurales et personnes à faible éducation financière, etc.) ; Renforcer l'éducation financière et la protection du client des services financiers ; Mettre en place un cadre fiscal et des politiques favorables à l'inclusion financière.

Cette stratégie, précise le dossier de presse, en cours de mise en œuvre, devrait permettre d'inclure financièrement les populations de l'Union, notamment les jeunes, les femmes et les populations rurales, jusqu'alors exclues, pour la plupart, du système financier classique.

Enfin, le conférencier a mis l'accent sur les différentes recommandations effectuées lors du lancement de cette stratégie au siège de la BCEAO à Dakar (Sénégal) dont la digitalisation des paiements, l'autonomisation des réclamations.

Répondant aux questions des journalistes, le conférencier a fait savoir que la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont déjà leur stratégie nationale de l'inclusion financière. Avant d'ajouter que le Mali n'a certes pas sa stratégie pour l'instant, mais possède déjà une politique nationale de développement de la microfinance.