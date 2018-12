Maroc: Biographie de Mme Latifa Akherbach, nommée par SM le Roi présidente de la Haute autorité du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle

Rabat — Mme Latifa Akherbach que SM le Roi Mohammed VI a nommée présidente de la Haute autorité du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, est née en 1960.

Mme Akherbach est actuellement et depuis février 2016, ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Tunis.

Elle a été auparavant nommée ambassadeur en Bulgarie et en Macédoine en 2013. Entre 2007 et 2013, elle a été désignée Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération.

Mme Akherbach, qui a enseigné dans le domaine des médias pendant plus de 20 ans, avait été nommée directrice de l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC) de Rabat en 2003, poste qu'elle a occupée jusqu'en 2007, année où elle a été nommée directrice générale de la Radio nationale.

Elle est coauteur de plusieurs livres, notamment "Femmes et médias" et "Femmes et politique". Elle avait publié plusieurs articles et études sur les médias et la communication.

Elle est lauréate de l'Institut supérieur de journalisme et titulaire d'un doctorat en Sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris II en 1988.

Mme Latifa Akherbach est mariée et mère de trois enfants.