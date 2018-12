Algérie: Mise en œuvre du décret consacrant 1% des postes d'emploi au profit des handicapés en 2019

Alger — Le Secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Rabah Hamdi, a affirmé, dimanche à Alger, qu'il sera procédé, en début 2019, au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du décret exécutif qui consacre au moins 1% des postes d'emploi au profit des personnes handicapées.

Il sera procédé," en début 2019, au contrôle au niveau des entreprises, des secteurs et du patronat, de la mise en oeuvre des dispositions du décret exécutif qui consacre au moins 1% des postes d'emploi au profit des personnes handicapées", a indiqué M. Hamdi lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la Journée maghrébine des personnes handicapées.

Il a, à cet égard, souligné que le ministère avait mis en place des programmes de sensibilisation en vue de faire connaître ce dispositif juridique et de l'expliquer, ajoutant que le ministère recensait le nombre des travailleurs handicapés dans les secteurs en coordination avec les services de l'Inspection du travail.

Le décret exécutif relatif à l'emploi fait obligation aux entreprises d'employer des personnes handicapées dans la proportion de 1% de leur effectif, et ce dans le cadre de la loi promulguée en 2002, relative à la protection et promotion des personnes handicapées.

Les entreprises qui ne respectent pas l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés seront soumises au paiement d'une contribution financière qui sera versée au Fonds national de solidarité (FNS), pour être utilisée dans le financement de programmes et d'activités destinés au profit de cette frange.

M. Hamdi a également fait savoir qu'une Commission chargée de l'examen des modalités de révision de la loi relative à la protection et promotion des personnes handicapés avait été installée, en vue de la mettre au diapason des évolutions, au profit des cette frange de la société.

Les personnes handicapées bénéficieront des différents programmes d'insertion et d'emploi qu'accordent l'Agence de Développement social (ADS) et l'Agence nationale de gestion du micro-crédits (ANGEM), d'autant plus que 1.500 handicapés avaient bénéficié de micro-crédits, en vue de créer des activités qui leur ont permis de créer des postes d'emploi au profit de cette catégorie.

Evoquant la politique sociale du secteur au profit de cette catégorie, l'intervenant a précisé que 241.969 handicapés à 100 % ont bénéficié de la prime pour handicapés (4.000 DA/mois) jusqu'au 30 septembre 2018.

L'enveloppe financière de cette opération s'élève à près de 12 milliards de DA.

253.543 autres handicapés dont l'invalidité est estimée à moins de 100% ont bénéficié d'une prime forfaitaire de solidarité de 3.000 DA/mois.

L'enveloppe financière destinée à cette opération a dépassé 9 milliards de DA en 2018 outre les affectations financières destinées à la couverture sociale au profit de cette catégorie de la société via la carte "Chifa".

Dans ce contexte, le responsable a souligné que 21.700 enfants handicapés bénéficient de programmes d'éducation et d'enseignement spécialisé durant l'année scolaire 2018-2019, au niveau de 238 établissements spécialisés relevant du secteur dotés d'un budget de fonctionnement de plus de 10 milliards de DA, ajoutant que l'ensemble de ces programmes réalisés en matière de politique sociale visent à garantir la prévention, la prise en charge, la protection et l'insertion socioprofessionnelle des personnes aux besoins spécifiques. Il a révélé que 70 associations aidées par le ministère géraient 111 établissements qui prennent en charge 8.330 enfants handicapés.

Concernant les enfants autistes, M. Hamdi a rappelé la commission qui a été installée pour l'élaboration d'un plan de prise en charge médicale et psychologique spécialisée au profit de cette catégorie de la société.

Pour sa part, le Directeur général de la protection et de la promotion des handicapés au ministère, Absi Mourad Abderezzak a souligné que le secteur avait ouvert depuis 2014 plus de 134 espaces pour la prise en charge de 3.500 enfants autistes au niveau des centres psychopédagogiques, indiquant que les enfants autistes sont pris en charge au niveau des hôpitaux relevant du secteur de la santé ainsi que dans les établissements régis par le mouvement associatif.

Le responsable a souligné l'importance du diagnostic précoce dans les politiques de prise en charge et d'insertion sociale de cette catégorie, mettant l'accent sur le rôle des pédopsychiatres dans ce domaine.