Algérie: Appel à l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en ouvre de la stratégie arabe de l'information

Alger — Les experts en charge de l'élaboration de l'Agenda de la mise en œuvre de la stratégie médiatique arabe ont mis en avant la nécessité de l'élaboration d'un plan de mise œuvre dans un délai de cinq années.

Lors de sa première réunion, au siège de la Ligue arabe, sous la présidence du ministre délégué, représentant de l'Algérie et président en exercice de la session ordinaire du Conseil des ministres arabes de l'Information, Farid Dahman avec le ministre délégué auprès de la délégation permanente de la Ligue Arabe, Eddine Attallah, ces experts ont souligné la nécessité d'élaborer un plan de mise œuvre de la stratégie médiatique arabe et d'en définir les étapes dans un calendrier fixé à cinq années. Ils ont souligné, en outre, l'impératif d'arrêter les activités et les programmes exécutifs initiés par les Etats membres dans le cadre des objectifs tracés.

Cette stratégie vise la mise en relief du caractère central de la cause palestinienne, la préservation de l'identité arabe de la ville occupée d'El Qods Echarif, capitale de l'Etat de Palestine, et la promotion de la personnalité arabe pluriculturelles et sa civilisation séculaire afin de consolider son image positive dans les différents médias.

Il s'agit également de mettre à profit les medias et les technologies de communication pour la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, la propagation des valeurs de tolérance, de modération et de rejet de la violence à travers l'adoption des contenus de la feuille de route médiatique arabe pour le développement durable à l'horizon 2030 en vue de promouvoir l'information pour le développement socio-économique.

En autres objectifs, figure en outre la valorisation de la qualité et du professionnalisme dans la performance médiatique globale en encourageant les établissements médiatiques à investir dans le développement et l'innovation.

Lors de cette réunion à laquelle ont pris part des représentants d'organisations et d'unions de presse, les experts ont demandé à l'Algérie de présenter ce qu'elle entend mettre en oeuvre durant le 1er semestre de l'année 2019 en prévision de la communication du bilan de sa présidence à la tête du Conseil des ministres de l'Information lors de sa prochaine session prévue début mai 2019.