Sénégal: 46 entreprises algériennes exposent à la FIDAK

Dakar — Quarante-six entreprises algériennes participent à la 27ème Foire internationale de Dakar ouverte jeudi dans la capitale sénégalaise, a appris l'APS lundi d'un de leurs représentants.

"Quarante-six entreprises algériennes de divers secteurs d'activités sont représentées à la 27ème FIDAK avec l'objectif de présenter les différentes évolutions économiques de notre pays", a expliqué à l'APS, Shafir Shity, représentant de la Chambre de commerce d'Alger.

"L'Algérie a participé, depuis longtemps, et sans discontinuité, à la FIDAK avec une régularité propre à notre pays et une importante délégation", a-t-il déclaré, lundi, lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la FIDAK organisée sur le thème : "la compétitivité des petites et moyennes entreprises des pays en développement face aux défis de la mondialisation".

La délégation algérienne composée de 46 hommes d'affaires et 46 entreprises issues de divers secteurs d'activités, a pour objectif de présenter les différentes évolutions économiques du notre pays et sa diversification dans le but d'un partage avec nos partenaires sénégalais, a souligné l'homme d'affaires.

Notre présence traduit la volonté du gouvernement algérien de dynamiser les relations économiques avec le Sénégal afin de les hisser au rang de l'excellence des relations diplomatiques, a souligné Shafir Shity.

"L'entreprise algérienne, dans ses différents secteurs d'activités est arrivée à un statut de maturation qui la pousse à s'internationaliser en ces jours", a-t-il indiqué, estimant que le climat des affaires au Sénégal, constituait "une bonne opportunité pour les hommes d'affaires algériens à venir s'y installer très rapidement".

"Nous reviendrons surement l'année prochaine, sans aucun doute, pour participer à la 28ème édition de la FIDAK et vous faire connaitre le potentiel économique algérien", a-t-il ainsi promis.