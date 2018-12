Congo-Kinshasa: Législatives nationales et provinciales - Oscar Nsaman mise sur la paix et la tolérance pour servir la Nation

Toujours aussi prêt et attentif à sa population, Oscar Nsaman O-lutu se bat, à cor et à cri, pour intégrer les institutions de prise de décision et faire entendre la voix de sa base. Il est déterminé à mener le combat jusqu'au bout pour la victoire du FCC, avec son candidat Emmanuel Ramazani Shadary.

Dans les sentiers de sa campagne électorale, il parcoure les collines de Kisenso, rue après rue, la commune de Matete et de Lemba avec ses grandes agglomérations de Mbanza-Lemba, Kemi, Salongo, Rigini, Super et Terminus. Mais, également, du côté Lemba foire avec les quartiers Mombele et Kingabwa, prônant le discours de l'unité et du choix porté sur le "dauphin" du Président Kabila.

N°32 aux législatives nationales et n°8 aux provinciales à Lemba, l'initiateur et recteur de l'université du CEPROMAD, ne ménage aucun effort pour servir la population de Mont-Amba dont il maîtrise les difficultés quotidiennes. "Le premier souci de notre communauté, c'est la formation de l'homme. Voilà pourquoi, j'ai investi les moyens importants pour rapprocher les enfants du Mont-Amba de l'Université du CEPROMAD dans le quartier Rigini, afin que chaque enfant bénéficie de la formation qui lui permettra de créer lui-même un petit emploi. J'ai également mis en œuvre une micro finance dénommée EDZO pour apporter le crédit à toutes les mamans afin qu'elles sortent leurs ménages de la pauvreté", a-t-il fait savoir.

L'autorité du PCSA met le cap sur la maximisation des chances de la victoire de son regroupement, le « AAAC », conduit par Guy Mikulu, Ministre des Affaires Coutumières.

Comme en 2011, la population de Matete, Ngaba, Lemba, Limete et Kisengo a décidé de rééditer l'exploit et faire confiance à celui qui vit au quotidien avec elle et qui partage tous ses moments de détresse. Il s'agit, en effet, de l'autorité morale du parti chrétien pour la solidarité africaine (PCSA), le Professeur émérite, Recteur du réseau des universités du CEPROMAD, Oscar Nsaman O-lutu.

Toutefois, la paix et la tolérance restent à l'épicentre des principales adresses d'Oscar Nsaman qui se considère toujours aussi redevable vis-à-vis de son électorat qui ne cesse de lui faire confiance continuellement.

Patrimoine

Né du centre idéologique des nationalistes Pierre Mulele, Patrice Emery Lumumba, Anicet Kashamura, Jason Sendwe et Antoine Gizenga, Nsaman O-lutu ne cesse d'exhorter ses bases sur le nationalisme, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale ainsi que le civisme électoral afin de barrer la route aux imposteurs. Ainsi, face aux enjeux électoraux du moment, l'autorité morale du PCSA, inspiré par la vision des nationalistes, lance un appel à la cohésion de toute la gauche congolaise en vue d'unir les forces pour une victoire finale écrasante.