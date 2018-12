Congo-Kinshasa: Face à une impossible remontada - V.Club laisse filer la Coupe devant ses supporteurs inconsolables

C'est après exactement 21 minutes de jeu que l'on a compris que le désir et l'enthousiasme de milliers des Vclubiens qui ont décoré le stade des Martyrs de la Pentecôte en vert et noir, dans cette finale explosive de la 15ème Coupe de la Confédération ne servirait plus à rien.

En dépit d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur toute la Ville de Kinshasa avant, pendant et après le match, les Marocains de Casablanca ont réussi à ouvrir le score par Abdelilah Hafidi bien servi en retrait par son coéquipier qui a débordé derrière le dos de deux défenseurs de V.Club, à la limite du hors-jeu. Au finish, la remontada n'a pas été possible pour Florent Ibenge et ses hommes. V.Club a donc ainsi laissé filer la Coupe et le trophée d'environ 625.000 dollars devant ses supporteurs inconsolables.

A 24 heures du match, Florent Ibenge très conscient de trois buts à remonter, il a dit : « on va jouer avec le cœur. On ne va rien lâcher, on va tout donner pour ne pas avoir de remords ». Un aveu de force qui a été mis en pratique. Seulement, à l'impossible nul n'est tenu. Remonter trois buts en finale après une défaite 3-0 lors de la première fois ne s'était produit qu'une seule fois et l'affaire fut réglée aux tirs au but. C'est en 1974 entre Hafia de Conakry de la Guinée et Mouloudia Club d'Alger (3-0/0-3). Le Mouloudia d'Alger avait remporté et soulevé le trophée. Et depuis, le football a changé et les gros scores sont rares. Qu'à cela ne tienne, V.Club a réussi à marquer les trois fameux buts, d'abord par Jean-Marc Makusu Mundele sur coup-franc à quelques secondes avant la pause, puis coup sur coup, Mukoko Batezadio et par Fabrice Ngoma à la 71ème et 73ème minutes. A dix-sept minutes de la fin du match, V.Club pouvait encore y croire, mais il n'est pas arrivé. Il sera trahi par ce but assassin des Casablancais.

C'est la deuxième finale perdue par l'As Vclub en l'espace de 4 ans après celle de la ligue des champions en 2014 face à ES Setif d'Algerie (2-2/1-1).

L'unique titre de l'équipe de "Bana Mbongo" remonte en 1973, soit 45 ans.

Pour sa part, le Raja Club Athlétic a, quant à lui, mis fin à 15 années sans couronne au niveau continental. Son dernier titre remontait à 2003; le Raja avait gagné la finale de la dernière édition de la Coupe de la CAF qui, une année plus tard, confondue avec la Coupe des vainqueurs de Coupe, devenait Coupe de la Confédération.

Pour rappel, la Coupe de la Confédération est une compétition de football créée par la Caf sous le modèle de la Ligue Europe et qui oppose des clubs africains. Elle est née en 2004 de la fusion de la Coupe des Clubs vainqueurs de Coupe créée en 1975 et de la Coupe de la Caf introduite en 1992. Elle est disputée par les clubs vainqueurs des coupes nationales dans les pays membres.

Voici, par ailleurs, le palmarès de cette compétition

-2004: Hearts of Oak - Asante Kotoko 1-1/1-1 (8-7 t.a.b.);

-2005: AS FAR - Dolphin FC 0-1/3-0;

-2006: ES Sahel - AS FAR 1-1/0-0 ;

-2007 : CS Sfax - Al Merreikh 4-2/1-0 ;

-2008 : CS Sfax - ES Sahel 0-0/2-2 ;

-2009 : Stade malien - ES Sétif 2-0/0-2 (3-2 t.a.b.) ;

-2010: Fath US - CS Sfax 0-0/3-2;

-2011: Maghreb AS - Club africain 0-1/1-0 (6-5 t.a.b.);

-2012: AC Léopards - Djoliba 2-2/2-1 ;

-2013 : CS Sfax - TP Mazembe 2-0/1-2 ;

-2014: Al Ahly - Séwé Sports 1-2/1-0 ;

-2015 : ES Sahel - Orlando Pirates 1-1/1-0 ;

-2016 : TP Mazembe - MO Béjaïa 1-1/4-1 ;

-2017 : TP Mazembe - SuperSport United 2-1/0-0 ;

-2018 : Raja CA - AS Vita Club 3-0/3-1.

EG